Mumbai Airport: मुंबई विमानतळावर विक्रमी प्रवासी वाहतूक, एक दिवसात लाखो लोकांचा प्रवास

Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport: अवघ्या एक दिवसात तब्बल १,७०,४८८ प्रवाशांनी प्रवास केला आहे. यामुळे मुंबई विमानतळाने आपलाच जुना विक्रम मोडला आहे.
मुंबई : मुंबई विमानतळाने आपलाच जुना विक्रम मोडीत काढला आहे. २१ नोव्हेंबरला २४ तासांच्या कालावधीत विमानतळावर एकूण १,०३६ विमानांचे आगमन आणि प्रस्थान झाले आहे. या दिवशी सीएसएमआयए येथून एकूण १,७०,४८८ प्रवाशांनी प्रवास केला. हा आकडा ११ जानेवारी २०२५ला नोंदवलेल्या १,७०,५१६ प्रवाशांच्या विक्रमाजवळ पोहोचला आहे.

