Mumbai Airport News: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची सूचना! मुंबई विमानतळ पूर्णपणे बंद राहणार; का आणि कधी? जाणून घ्या...

मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील विमानसेवा गुरुवार, ७ मे रोजी पूर्णपणे स्थगित राहणार आहे. हा निर्णय सकाळी ११:०० ते सायंकाळी ५:०० या वेळेत लागू राहील. या काळात कोणत्याही विमानाचे उड्डाण किंवा लँडिंग होणार नाही. वार्षिक मान्सूनपूर्व देखभालीचा भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. .विमानतळ व्यवस्थापन कंपनी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडच्या म्हणण्यानुसार, प्रवाशांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी विमानतळ बंद ठेवण्याचे नियोजन खूप आधीच करण्यात आले होते. एअरलाइन्स व विमानचालन प्राधिकरणांच्या समन्वयाने सुमारे सहा महिन्यांपूर्वीच बहुतेक उड्डाणांचे वेळापत्रक बदलण्यात आले होते. मुंबई विमानतळ प्रशासनाने जाहीर केले आहे की, मान्सूनपूर्व देखभालीसाठी मुंबईतील दोन्ही धावपट्ट्या ७ मे रोजी सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत बंद राहतील. .विमानतळ व्यवस्थापनानुसार, या काळात कोणतेही विमान उड्डाण करणार नाही किंवा उतरणार नाही. अधिकाऱ्यांनी प्रवाशांना गैरसोय टाळण्यासाठी विमानांचे वेळापत्रक आणि स्थिती आगाऊ तपासण्याची विनंती केली आहे. देखभालीदरम्यान, धावपट्टी आणि हवाई बाजूच्या पायाभूत सुविधांची सखोल तपासणी केली जाईल. मुंबईतील मुसळधार पाऊस आणि पाणी साचण्याच्या पार्श्वभूमीवर पावसाळ्यात सुरक्षितता आणि परिचालन सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी हे एक आवश्यक पाऊल आहे..जरी पूर्वतयारी करण्यात आली असली तरी, या सहा तासांच्या कालावधीत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना विमान रद्द होणे, विलंब होणे किंवा मार्गात बदल होणे यांसारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. काही विमाने पुणे, अहमदाबाद किंवा गोवा यांसारख्या जवळच्या विमानतळांवर वळवली जाऊ शकतात, तर लांब पल्ल्याची विमाने दिल्ली, बंगळूर किंवा चेन्नई यांसारख्या प्रमुख विमानतळांमार्गे वळवली जाऊ शकतात. .विमानतळ प्रशासनाने प्रवाशांना विमानतळावर जाण्यापूर्वी एअरलाइनकडे किंवा CSMIA च्या अधिकृत वेबसाइटवर त्यांच्या फ्लाइटची स्थिती तपासण्याचा सल्ला दिला आहे. सकाळी ११ वाजण्यापूर्वी आणि सायंकाळी ५ वाजल्यानंतर फ्लाइट असलेल्या प्रवाशांना अतिरिक्त वेळ देण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे, कारण कामाच्या गर्दीमुळे विलंब होऊ शकतो. ज्या प्रवाशांची फ्लाइट रद्द झाली आहे किंवा तिचे वेळापत्रक बदलले आहे. त्यांना पुनर्बुकिंग किंवा परताव्याच्या पर्यायांसाठी त्यांच्या संबंधित एअरलाइनशी संपर्क साधण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे..सीएसएमआयएचे १,०३३ एकरांचे विस्तीर्ण विमानतळ उत्तम स्थितीत ठेवण्यासाठी वार्षिक मान्सूनपूर्व देखभाल आवश्यक आहे. एक विशेष पथक धावपट्टीच्या पृष्ठभागाची झीज तपासते. मुंबईचा मान्सून विशेषतः तीव्र असतो, ज्यात वारंवार पाऊस, पाणी साचणे आणि उच्च आर्द्रता असते. मान्सून सुरू होण्यापूर्वी धावपट्टी परिपूर्ण स्थितीत असल्याची खात्री करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. .मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला, पश्चिम आशियातील हवाई क्षेत्रातील समस्यांमुळे १७० हून अधिक विमान उड्डाणांवर परिणाम झाला होता. जरी यावेळची बंदी सुनियोजित असली तरी, प्रवाशांनी आपला प्रवास सुरळीत पार पडावा यासाठी सतर्क आणि तयार राहणे आवश्यक आहे. मुंबई विमानतळावरून दररोज १,००० हून अधिक विमानांची ये-जा होते आणि येथून स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही प्रकारच्या प्रवाशांची वाहतूक चालते.