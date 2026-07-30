CMO Office: देवेंद्र फडणवीसांच्या मुंबईतील कार्यालयाचा पत्ता बदलणार! आता 'ही' इमारत सत्तेचे नवे केंद्र बनणार; सरकारचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मुख्य प्रशासकीय पत्ता लवकरच बदलणार आहे. मुंबईतील नरिमन पॉईंट येथे समुद्रकिनारी असलेली प्रतिष्ठित २३ मजली एअर इंडिया बिल्डिंग आता मुख्यमंत्री कार्यालयाचे नवीन ठिकाण बनेल. महाराष्ट्र सरकारने १,६०१ कोटी रुपये खर्च करून खरेदी केलेल्या या भव्य इमारतीत प्रशासकीय विभागांचे स्थलांतर केल्यामुळे राज्य सरकारची दरवर्षी सुमारे २०० कोटी रुपयांची मोठी बचत होईल..१९५५ मध्ये बांधलेल्या मुख्य मंत्रालय इमारतीमधील जागेच्या तीव्र कमतरतेमुळे राज्य सरकारला नरिमन पॉईंट आणि आसपासच्या परिसरात सुमारे ९००,००० चौरस फूट जागा जास्त दराने भाड्याने घ्यावी लागली होती. आता, मंत्रालय संकुलाबाहेर कार्यरत असलेले सर्व सरकारी विभाग आणि संचालनालये एअर इंडिया बिल्डिंगमध्ये एकाच छताखाली स्थलांतरित केली जातील. .Pune RTO News: पुण्याचा 'MH-12' नंबर इतिहासजमा होणार? RTO चा मोठा प्लॅन तयार; नवीन वाहनांना कोणता नंबर मिळणार?.योजनेनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नवीन कार्यालय या इमारतीच्या सर्वात वरच्या मजल्यावर, म्हणजेच २३ व्या मजल्यावर असेल. २२ व्या मजल्यावर १३,३६३ चौरस फूट क्षेत्रफळाचे अत्याधुनिक कॅबिनेट हॉल बांधण्यात येईल. १९७४ मध्ये राज्य सरकारच्या मालकीच्या पुनरुद्धारित जमिनीवर बांधलेल्या या गगनचुंबी इमारतीची रचना प्रसिद्ध अमेरिकन वास्तुविशारद जॉन बर्गी यांनी केली होती. टाटा समूहाने एअर इंडियाचे खाजगीकरण केल्यानंतर तिची विमान वाहतूक-व्यतिरिक्त मालमत्ता एअर इंडिया असेट्स होल्डिंग लिमिटेड (AIAHL) कडे हस्तांतरित करण्यात आली, ज्याकडून महाराष्ट्र सरकारने ती ताब्यात घेतली..मालकी हक्क बदलल्यानंतर, एअर इंडिया इमारतीच्या वर असलेला अनेक दशके जुना प्रतिष्ठित लाल रंगाचा एअर इंडियाचा लोगो आणि फलक अलीकडेच हटवण्यात आला आहे. महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (पीडब्ल्यूडी) मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी या प्रशासकीय बदलाचे वर्णन राज्याच्या पायाभूत सुविधांमधील एक ऐतिहासिक पाऊल असे केले आहे. .Mumbai News: जुहू समुद्रकिनाऱ्यावर यांत्रिक जाळी, सागरी प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिका प्रशासनाचा निर्णय.त्यांनी सांगितले की, ही २३ मजली इमारत एक "आदर्श शासकीय संकुल" म्हणून विकसित केली जाईल. यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान, पर्यावरणपूरक मानके आणि नागरिकांच्या सोयीला प्राधान्य दिले जाईल. ज्यामुळे विविध प्रशासकीय कार्ये एकाच छताखाली सुरळीतपणे एकत्रित करता येतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.