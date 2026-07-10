Devendra Fadnavis: 'राजकारणात नाही, मिमिक्रीत असते तर...'; देवेंद्र फडणवीसांनी राज ठाकरेंना सुनावलं; राजकीय वातावरण तापलं

आजकाल महाराष्ट्राच्या राजकारणात शब्दांचे बाण खूपच धारदार झाले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांच्यावर असा टोला लगावला आहे, ज्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. नुकतेच एका कार्यक्रमादरम्यान राज ठाकरे यांनी विधानसभेतील मुख्यमंत्र्यांच्या हिंदी भाषणाची नक्कल करून त्यांना लक्ष्य केले होते. यानंतर आता देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर देत त्यांना एक उत्कृष्ट नक्कलकार म्हटले आहे. .महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, परवा मी विधानसभेत भाषण केल्यानं तर अनेक लोकांना भाषणाची मिरची लागली. पण अध्यक्ष महोदय मी स्पष्ट सांगितलं मिसींग लिंकवर जो पूल आहे, केबल स्टेड ब्रिज आहे, जगातले सर्वात मोठे भोगदे आहेत त्याला काहीही नुकसान झालं नसताना ७ हजार कोटी पाण्यात गेले म्हणाले. हा माझा नाही महाराष्ट्राचा अपमान आहे. खोट्या बातम्या पेरणं अफवा पसरवणं हा महाराष्ट्राचा अपमान आहे..Mahatma Phule Health Scheme: रुग्णांसाठी आनंदाची बातमी! महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत मोठा बदल; फडणवीस सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय.ते म्हणाले की, मी बोलता बोलता हिंदीत बोललो भाडे के टट्टू त्याचंही दुख झालं. ते म्हणाले मुख्यमंत्र्यांनी सुसंस्कृत बोललं पाहिजे होतं. माझं हे वाक्य परत घेतो. मी भाटक गदर्भ म्हणतो आणि कुणाला समजलं नसेल तर सुपारीबाज म्हणतो. मी काही सुपारीबाजांबाबत बोललो होतो. मी टोपी फेकली अनेकांना का लागली समजलं नाही. ते जाऊद्या. मी एक वाक्य बोललो हिंदीत. ते ज्यांना समजायला पाहिजे त्यांच्या ऐवजी दुसऱ्याला मिरची लागली. आमचे मिमिक्री आर्टिस्ट मला म्हणाले हिंदीत का बोलले. भाषण मी मराठीतच बोललो. ते आमचे मित्र आहेत. ते मिमिक्रीच्या क्षेत्रात गेले असते तर एकाही स्टँडअप कॉमेडियनला मार्केट राहिलं नसतं..शेतकऱ्यांसाठी गूडन्यूज! कर्जमाफीच्या दोन अटी केल्या रद्द, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा; कुणाला मिळणार फायदा? .मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, काही लोक केवळ लाचेसाठी टीका करतात आणि त्यांच्या वक्तव्यांचा कोणाला राग येतोय हे त्यांना समजत नाही. राज ठाकरे यांनी उपरोधिकपणे म्हटले होते की, महाराष्ट्र विधानसभेतील श्रोते मराठी होते, मग मुख्यमंत्री आपले भाषण हिंदीत का देत होते? त्यांनी असे सुचवले की, कदाचित फडणवीस केंद्रातील आपल्या हायकमांडला पटवून देण्याचा प्रयत्न करत असावेत. त्यामुळे महाराष्ट्राचे राजकारण आता विकासाच्या मुद्द्यांबरोबरच वैयक्तिक टोमणे आणि नक्कलबाजीने गजबजले असून आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर वातावरण आणखी तापत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.