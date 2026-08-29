Chinchpoklicha Chintamani: 'चिंचपोकळीचा चिंतामणी' आला रे..., गणरायाची पहिली झलक समोर; पाहा Photos

मुंबई : गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना मुंबईसह राज्यभरात गणरायांचे आगमन सोहळे पार पडत आहेत. मुंबईतील प्रसिद्ध 'चिंचपोकळीचा चिंतामणी'च्या गणेश मूर्तीच आगमन सोहळा आज पार पडणार आहे. या आगमनाची भाविक अत्यंत उत्सुकतेने वाट पाहत असताना 'चिंचपोकळीचा चिंतामणी'ची पहिली झलक समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, आज शनिवार (ता.२९) रोजी मुंबईतील बहुप्रतिक्षित आगमनांपैकी एक असलेल्या चिंतामणीचं आगमन सोहळा पार पडणार आहे. या 'आगमन सोहळ्या'पूर्वीच, मंडळाने सोशल मीडियावर या वर्षीच्या मूर्तीची पहिली झलक सादर केली आहे. बाप्पाच्या मनमोहक रूपाने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले असून भाविकांमध्ये प्रचंड उत्साह संचारला आहे..Disha Salian Case: राजकीय हेतुने आपले नाव या प्रकरणी गोवले जातेय, दिशा मृत्यू प्रकरणी आदित्य ठाकरेंकडून हायकोर्टात युक्तिवाद.'यंदाचा थाट… यंदाचं रूप… यंदाचा चिंतामणी! चिंचपोकळीचा चिंतामणी २०२६' असे कॅप्शन देत चिंचपोकळीचा चिंतामणी गणेशोत्सव मंडळाने फोटो पोस्ट केला आहे. ज्यामध्ये बाप्पाची पहिली झलक दिसून येत आहे..यंदाची संकल्पना तिरुपती बालाजी'चिंचपोकळीच्या चिंतामणी'च्या बाप्पाचे रूप कायम असले, तरी मंडळाने या वर्षीच्या उत्सवासाठी 'भगवान तिरुपती बालाजी' या थीमचे आयोजन केले आहे..Mumbai News: 'एज्युकेअर इंग्लिश स्कूल'ला दिलासा! शाळाबंदी कारवाईपासून न्यायालयाचे अंतरिम संरक्षण.परळ येथून भव्य आगमन सोहळा'चिंचपोकळीच्या चिंतामणी'चं आगमन सोहळा दुपारी परळ सेंट्रल रेल्वे वर्कशॉप येथून सुरू होणार आहे. येथून ढोल-ताशाच्या गजरात भाविकांच्या उपस्थितीत चिंतामणीची मिरवणूक लालबाग-परळ परिसरातून मार्गक्रमण करेल. या भव्य मिरवणुकीदरम्यान बाप्पाचे दर्शन घेण्यासाठी हजारो भाविक लालबाग-परळ परिसरात दाखल होत आहेत..पोलिसांची कडक सुरक्षागणरायाच्या आगमन सोहळ्याला भाविकांची होणारी मोठी गर्दी लक्षात घेता लालबाग-परळ परिसरात सुरक्षेची कडक व्यवस्था करण्यात आली आहे. मुंबई पोलिसांचे मोठ्या संख्येने जवान तैनात करण्यात आले असून, कडक पाळत आणि गर्दी नियंत्रणासाठी विशेष उपाययोजना केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.