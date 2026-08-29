मुंबई

Chinchpoklicha Chintamani: 'चिंचपोकळीचा चिंतामणी' आला रे..., गणरायाची पहिली झलक समोर; पाहा Photos

Chinchpoklicha Chintamani First Look: 'चिंचपोकळीचा चिंतामणी'ची पहिली झलक समोर आली आहे. बाप्पाचे मनमोहक रूपाने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले आहे.
Chinchpoklicha Chintamani First Look 2026

Chinchpoklicha Chintamani First Look 2026

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना मुंबईसह राज्यभरात गणरायांचे आगमन सोहळे पार पडत आहेत. मुंबईतील प्रसिद्ध 'चिंचपोकळीचा चिंतामणी'च्या गणेश मूर्तीच आगमन सोहळा आज पार पडणार आहे. या आगमनाची भाविक अत्यंत उत्सुकतेने वाट पाहत असताना 'चिंचपोकळीचा चिंतामणी'ची पहिली झलक समोर आली आहे.

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