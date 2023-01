मुंबई : या राज्यात सार्वजनिक ठिकाणी ज्या पद्धतीनं नंगानाच चालू आहे ही आपली संस्कृती आहे का? त्या उर्फीला समर्थन करणाऱ्या सर्वांनी याचं उत्तर द्यावं. प्रत्येकाच्या घरात लेकीबाळी आहेत त्यांनी काय आदर्श ठेवायचा हिच्याकडून, असा सवाल करत आधी कपडे तर घाला मग बघू कोणी काय घालायचं अशा शब्दांत भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी उर्फीवर निशाणा साधला आहे. (Chitra Wagh on Urfi Jawed Wear clothes first then let see what we can wears)

वाघ म्हणाल्या, "एक महिला सतत मला मेसेज करत होती. मला बोलायचं आहे, मी तिला लिहून पाठवायला सांगितलं. त्यानंतर एका रात्री तीनं मला एक व्हिडिओ पाठवला आणि म्हणाली यावर काहीतरी करा. तो व्हिडिओ पाहिल्यानंतर मी हालले. या व्हिडिओत एक महिला अंगावर नगण्य कपडे घालून भरदिवसा सार्वजनिक ठिकाणी आपल्या शरिराचं ओंगळवाणं, किळसवाणं प्रदर्शन करत फिरताना दिसली. या महिलेनं मला आणखी काही इन्स्टाग्रामच्या लिंक्स पाठवल्या त्या तर मी पाहूच शकले नाही. या महिलेनं मला सांगितलं की, दीड वर्षापूर्वी माझी ९ वर्षाची मुलगी अत्यंत घाणेरड्या विकृतीला बळी पडलेली आहे. चित्रा ताई या विषयांवर कोणी बोलणार आहे की नाही. म्हणून ही कोण उर्फी आहे आणि हीचा काय नंगा नाच आहे हे मी त्या दिवशी बघितलं. त्यामुळं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात आम्ही हा नंगानाच चालू देणार नाही"

"इथं विषय धर्माचा नाही तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात जिथं महिलांचा मान राखला जातो त्या महाराष्ट्रात सार्वजनिक ठिकाणी हा जो नंगा नाचच्या विकृतीला आहे. विरोध त्या महिलेला उर्फीला नाही तिच्या नंगाच्या विकृतीला आहे. आमचा हा विरोध चालूच राहणार आहे आणि आम्ही तो पूर्णत्वाला नेणार आहोत. कोण म्हणतंय कोणी काय कपडे घालावेत आणि कोणी काही घालू नये. यावर काय बोलायचं पण आधी कपडे तर घाला मग बघू कोणी काय घालायचं आणि कोणी काय घालायचं नाही ते" असंही चित्रा वाघ म्हणाल्या.

पण यामध्ये सर्वात मोठा मुद्दा आहे की जिथं समाजस्वास्थ गरजेचं असतं तिथं राजकारण करणं गरजेचं नसतं. पण दुर्दैवानं आपल्या महाराष्ट्रात हे झालं नाही. या राज्यात सार्वजनिक ठिकाणी ज्या पद्धतीनं नंगानाच सुरु आहे ही आपली संस्कृती आहे का? ही महाराष्ट्राची संस्कृती आहे याचं उत्तर उर्फीला समर्थन करणार्यांनी द्यावं. प्रत्येकाच्या घरात लेकीबाळी आहेत तुम्ही तिच्यासमोर काय आदर्श ठेवणार आहात? म्हणून हा नंगा नाच आम्ही चालू देणार नाही हे मी वारंवार सांगू इच्छिते, असंही वाघ यांनी ठामपणे सांगितलं.