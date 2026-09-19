Mumbai Local: गणपती विसर्जनासाठी १२ विशेष लोकल! पश्चिम रेल्वेकडून रात्री उशिरापर्यंत सेवा, जाणून घ्या वेळापत्रक

मुंबई : अनंत चतुर्दशीला गणेश विसर्जनासाठी गिरगाव चौपाटीसह शहरातील विविध भागांत होणारी गर्दी लक्षात घेऊन पश्चिम रेल्वेने विशेष वाहतूक नियोजन केले आहे. विसर्जनानंतर घरी परतणाऱ्या भाविकांसाठी २५/२६ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री चर्चगेट-विरारदरम्यान १२ विशेष धीम्या लोकल चालविण्यात येणार आहेत. तसेच, गिरगाव चौपाटी परिसरातील गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी चर्नी रोड स्थानकावरील लोकलच्या थांब्यांमध्येही तात्पुरते बदल करण्यात आले आहेत..२५ सप्टेंबरला अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी गिरगाव चौपाटीवर मोठ्या संख्येने गणेशभक्त विसर्जनासाठी येतात. विसर्जनानंतरची परतीची गर्दी लक्षात घेऊन प्रवाशांना रात्रीच्या वेळी रेल्वे सेवा उपलब्ध व्हावी, यासाठी अतिरिक्त लोकल चालविण्यात येणार आहेत. चर्चगेटहून विरारच्या दिशेने सहा आणि विरारहून चर्चगेटच्या दिशेने सहा, अशा एकूण १२ विशेष धीम्या लोकल धावतील..पनवेल-कर्जत प्रवास सुसाट! १०.८६ किमी मार्गाचा विस्तार होणार, रोज पाच गाड्या अतिरिक्त धावणार.अतिरिक्त पर्यायचर्चगेटहून विरारच्या दिशेने रात्री १.१५, १.४५, २.१५, २.५५, ३.१५ आणि ३.४५ वाजता विशेष लोकल सुटतील, तर विरारहून चर्चगेटच्या दिशेने रात्री १२.१५, १२.३०, १.१०, १.३०, २ आणि ३ वाजता विशेष लोकल सुटतील. त्यामुळे विसर्जनानंतर उशिरा घरी परतणाऱ्या भाविकांना रात्रीच्या वेळी रेल्वे सेवेचा अतिरिक्त पर्याय उपलब्ध होणार आहे..चर्नी रोडवर ८४ लोकलला थांबा नाहीगिरगाव चौपाटी परिसरातील गर्दी आणि प्रवाशांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन २५ सप्टेंबरला चर्नी रोड स्थानकावरील सेवांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. सायंकाळी ६ ते रात्री ११.३० या कालावधीत चर्चगेटच्या दिशेने जाणाऱ्या ८४ अप धीम्या लोकल चर्नी रोड स्थानकाच्या फलाट क्रमांक २ वर थांबणार नाहीत..रोहित शर्माचा Mumbai Indians मधील 'सहकारी' Ajit Agarkar ची जागा घेणार; आता हिटमॅन २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळणारच....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.