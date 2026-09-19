मुंबई

Mumbai Local: गणपती विसर्जनासाठी १२ विशेष लोकल! पश्चिम रेल्वेकडून रात्री उशिरापर्यंत सेवा, जाणून घ्या वेळापत्रक

Western Railway: अनंत चतुर्दशीला पश्चिम रेल्वेकडून गणपती विसर्जनासाठी रात्री उशिरापर्यंत लोकल चालवल्या जाणार आहेत.
Western Railway Special Mumbai Local

Western Railway Special Mumbai Local

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : अनंत चतुर्दशीला गणेश विसर्जनासाठी गिरगाव चौपाटीसह शहरातील विविध भागांत होणारी गर्दी लक्षात घेऊन पश्चिम रेल्वेने विशेष वाहतूक नियोजन केले आहे. विसर्जनानंतर घरी परतणाऱ्या भाविकांसाठी २५/२६ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री चर्चगेट-विरारदरम्यान १२ विशेष धीम्या लोकल चालविण्यात येणार आहेत. तसेच, गिरगाव चौपाटी परिसरातील गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी चर्नी रोड स्थानकावरील लोकलच्या थांब्यांमध्येही तात्पुरते बदल करण्यात आले आहेत.

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