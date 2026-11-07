Mumbai Local: चर्चगेट-विरार फास्ट लोकलमध्ये थरार! दोन प्रवाशांमध्ये जबर मारहाण, धावत्या ट्रेनमधून ढकललं; नेमकं काय घडलं?

मुंबई : मुंबई लोकलमध्ये गर्दी आणि धक्काबुक्कीमुळे प्रवाशांमध्ये वाद होत असल्याच्या घटना सातत्याने समोर येत असतात. इतकेच नव्हे तर प्रवाशांमधील शाब्दिक वादाचे रूपांतर हिंसक वळणावर पोहोचल्याचे दिसून येते. अशीच एक घटना मुंबईच्या चर्चगेट-विरार फास्ट लोकलमध्ये घडल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईच्या चर्चगेट-विरार फास्ट लोकलमध्ये प्रवाशांमध्ये जोरदार हाणामारी झाल्याची घटना घडली आहे. शुक्रवार (ता. ६ नोव्हेंबर) रोजी चर्चगेट-विरार जलद लोकलमध्ये ग्रँट रोड आणि मुंबई सेंट्रल स्थानकादरम्यान दरवाजाजवळ उभे राहण्यावरून दोन प्रवाशांमध्ये वाद झाला. अवघ्या क्षणात या वादाचे रूपांतर मारहाणीत झाले..दरम्यान, या हाणामारीदरम्यान एका प्रवाशाला चालत्या लोकलमधून बाहेर फेकल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मात्र लोकलचा वेग कमी असल्याने मोठी दुर्घटना टळली आहे. परंतु या घटनेमुळे लोकलमधील प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. तसेच रेल्वे प्रशासन आणि रेल्वे पोलिसांच्या सुरक्षाव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपिस्थत केले. तसेच या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.