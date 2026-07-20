मुंबई

CIDCO Lottery: हजारो कुटुंबांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार होणार! सिडकोच्या ८,७९५ घरांची सोडत काढणार; निकाल कसा पाहता येणार?

CODCO House Lottery: सिडकोतर्फे डिसेंबर २०२५ मध्ये घरांची लाॅटरी जाहीर करण्यात आली होती. या सिडकोच्या ८,७९५ घरांची सोडत आज काढण्यात येणार आहे.
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CIDCO

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी मुंबई : सिडकोतर्फे डिसेंबर २०२५ मध्ये जाहीर झालेल्या योजनेची ऑनलाइन संगणकीय सोडत सोमवारी (ता. २०) काढण्यात येणार आहे. या सोडतीमुळे हजारो कुटुंबांचे नवी मुंबईत हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार होणार आहे.

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