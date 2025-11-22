मुंबई

CIDCO Lottery: नवी मुंबईत घर घेण्याची सुवर्णसंधी! सिडकोतर्फे ४,५०८ घरांची लॉटरी; 'असा' करा अर्ज

CIDCO House Lottery In Navi Mumbai: सिडकोने नवी मुंबईत ४५०८ घरांची गृहनिर्माण योजना जाहीर केली आहे. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य तत्त्वावर ही योजना असणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई : सिडकोच्या इतिहासात प्रथमच ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ तत्त्वावर ४,५०८ घरांची गृहनिर्माण योजना जाहीर करण्यात आली आहे. योजनेच्या ऑनलाइन अर्ज नोंदणीस शनिवारी (ता. २२) दुपारी चार वाजल्यापासून सुरुवात होणार आहे. अर्जदारांना प्रथमच स्वत:च्या पसंतीची सदनिका निवडण्याचे स्वातंत्र्य हे या योजनेचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.

