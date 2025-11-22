CIDCO Lottery: नवी मुंबईत घर घेण्याची सुवर्णसंधी! सिडकोतर्फे ४,५०८ घरांची लॉटरी; 'असा' करा अर्ज

नवी मुंबई : सिडकोच्या इतिहासात प्रथमच ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ तत्त्वावर ४,५०८ घरांची गृहनिर्माण योजना जाहीर करण्यात आली आहे. योजनेच्या ऑनलाइन अर्ज नोंदणीस शनिवारी (ता. २२) दुपारी चार वाजल्यापासून सुरुवात होणार आहे. अर्जदारांना प्रथमच स्वत:च्या पसंतीची सदनिका निवडण्याचे स्वातंत्र्य हे या योजनेचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे..या योजनेंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न गट यांच्याकरिता नवी मुंबईतील तळोजा, द्रोणागिरी, घणसोली, खारघर आणि कळंबोली येथील सिडकोच्या गृहसंकुलांतील ४,५०८ सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. एकूण ४,५०८ सदनिकांपैकी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाकरिता १,११५, तर अल्प उत्पन्न गटाकरिता ३,३९३ सदनिका उपलब्ध आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या सदनिकांकरिता प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत रुपये २.५० लाख अनुदान उपलब्ध आहे..Mumbai News: मुंबईकरांना हुतात्म्यांचा विसर! स्मारकाला अभिवादनासाठी ना तरुणाई, ना सामान्य माणूस.या योजनेतील सदनिका या तयार (रेडी टू मूव्ह) असून अर्जदारांना त्यांच्या पसंतीची सदनिका निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर सदनिकांची विक्री करण्यात येणार आहे. सदनिकेच्या किमतीच्या संपूर्ण रकमेचा भरणा केल्यानंतर अर्जदारांना लगेच सदनिकेचा ताबा देण्यात येणार आहे. कागदपत्रांची तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर पात्र अर्जदारांना त्यांच्या पसंतीची सदनिका निवडण्याची संधी मिळणार आहे. .या योजनेतील सर्व गृहसंकुले ही नवी मुंबईतील विकसित नोडमध्ये आहेत. या परिसरामध्ये सर्व मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून नजीकच्या अंतरावर असलेल्या या गृहसंकुलांना उपनगरीय रेल्वे, मेट्रो आणि महामार्ग यांद्वारे उत्तम कनेक्टिव्हिटी लाभली आहे..Mumbai Local Megablock: रेल्वेमार्ग रविवारी मंदावणार! बेलापूर आणि पनवेलदरम्यान विशेष ब्लॉक; वेळापत्रकात बदल.ऑनलाइन अर्ज नोंदणीऑनलाइन अर्ज नोंदणीकरिता cidcofcfs.cidcoindia.com हे संकेतस्थळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. योजनेचा सविस्तर तपशील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ऑनलाइन अर्ज नोंदणी शनिवारी (ता. २२) सुरू होणार आहे. २१ डिसेंबर २०२५पर्यंत नोंदणी केलेल्या पात्र अर्जदारांना २८ डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी ११.०० वाजल्यापासून त्यांच्या पसंतीच्या सदनिकेची निवड करता येणार आहे. अर्जदारांनी लवकरात लवकर अर्ज करून आपल्या घराचे स्वप्न पूर्ण करावे, असे आवाहन सिडकोतर्फे करण्यात आले आहे..सिडकोच्या सोयीसुविधांनी सुसज्ज गृहसंकुलांतील ४,५०८ सदनिका या योजनेद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या योजनेकरिता सोडत किंवा लॉटरी नसून आपल्या पसंतीची सदनिका निवडण्याचे स्वातंत्र्य अर्जदारांना आहे. यामुळे त्यांना शब्दश: आपल्या स्वप्नातील घर साकारता येणार आहे. अधिकाधिक नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा.- विजय सिंघल, उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.