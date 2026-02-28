मुंबई

CIDCO Lottery: नवी मुंबईत घर घेणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! सिडकोने गृहनिर्माण योजनेची अंतिम मुदत; आता शेवटची तारीख काय?

CIDCO housing scheme: सिडकोने १६,८७६ घरांचा समावेश असलेल्या 'माझं आवडतं सिडको घर' योजनेसाठी निवड करण्याची अंतिम तारीख १९ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवली आहे.
CIDCO housing scheme

CIDCO housing scheme

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

नवी मुंबई : सिडकोने सुरू केलेल्या 'माझं आवडतं सिडको घर - नवी मुंबईतील माझी पहिली पसंती' या १६,८७६ घरांच्या गृहनिर्माण योजनेची निवड करण्याची अंतिम मुदत १९ मार्च २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या योजनेला लोकांकडून मिळालेला चांगला प्रतिसाद लक्षात घेऊन आणि अधिकाधिक सामान्य लोकांना त्यांचे घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
Mumbai
cidco

Related Stories

No stories found.