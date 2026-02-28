CIDCO Lottery: नवी मुंबईत घर घेणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! सिडकोने गृहनिर्माण योजनेची अंतिम मुदत; आता शेवटची तारीख काय?

नवी मुंबई : सिडकोने सुरू केलेल्या 'माझं आवडतं सिडको घर - नवी मुंबईतील माझी पहिली पसंती' या १६,८७६ घरांच्या गृहनिर्माण योजनेची निवड करण्याची अंतिम मुदत १९ मार्च २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या योजनेला लोकांकडून मिळालेला चांगला प्रतिसाद लक्षात घेऊन आणि अधिकाधिक सामान्य लोकांना त्यांचे घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे..या योजनेंतर्गत सिडकोने नवी मुंबईतील वाशी, बामणडोंगरी, खारकोपर, खारघर, तळोजा, मानसरोवर, खांदेश्वर, पनवेल आणि कळंबोली भागात प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी 16,876 सदनिका उपलब्ध करून दिल्या आहेत. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाभोवती विकसित होणाऱ्या या गृहसंकुलांमध्ये रेल्वे, महामार्ग आणि मेट्रोद्वारे उत्कृष्ट कनेक्टिव्हिटी आहे..Navi Mumbai: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! नवी मुंबई विमानतळावरून ६ शहरांसाठी इंडिगो उड्डाणे सुरू करणार, कोणत्या आणि कधीपासून? .ते रहिवाशांना सोयीस्कर आणि कार्यक्षम शहरी जीवनशैली प्रदान करतील. योजनेत पैसे जमा करण्याची शेवटची तारीख १५ मार्च २०२६ आहे आणि पसंतीचा पर्याय निवडण्याची शेवटची तारीख १९ मार्च २०२६ आहे. योजनेत सहभागी होण्यास इच्छुक असलेल्या नागरिकांनी www.cidcohomes.com या अधिकृत वेबसाइटवर नोंदणी करावी..तर दुसरीकडे मुंबई शहरातील नाल्यांमधून तलावांमध्ये पोहोचणारे ड्राय वेदर फ्लो (DWF) म्हणजेच सांडपाणी आणि सांडपाणी यामुळे होणारे वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी बीएमसीने ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. .Rajya Sabha Election: विदर्भातून राज्यसभेवर कोण जाणार? भाजपच्या तंबूत तीव्र लॉबिंग सुरू, 'या' तीन बड्या नेत्यांची नावे चर्चेत.या गंभीर समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सांडपाण्याचे वळण आणि नियंत्रण यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी सांडपाणी प्रकल्प (एसपी) विभागाने एका तज्ञ सल्लागाराची नियुक्ती केली आहे. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात असे म्हटले होते की, हे काम सध्या सुरू आहे. त्यावर आधारित पुढील योजना राबवल्या जातील. बीएमसी क्षेत्रातील प्रमुख नाल्यांमधून थेट तलाव आणि तलावांमध्ये वाहणारे सांडपाणी जल प्रदूषणात योगदान देत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.