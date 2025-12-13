CIDCO House: घरखरेदीदारांसाठी आनंदाची बातमी! सिडको घरांच्या दरात १० टक्के कपात, पण कोणत्या? सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

नवी मुंबईत घर घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या सामान्य नागरिकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. सिडकोच्या विविध गृहनिर्माण श्रेणींच्या किमती एका फ्लॅटमध्ये १० टक्क्यांनी कमी होतील. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत ही घोषणा केली. या निर्णयामुळे आता सामान्य माणसाला ही घरे पूर्वीपेक्षा कमी किमतीत उपलब्ध होतील. ज्यामुळे नवी मुंबई परिसरात घर खरेदी करणे सोपे होईल..एकनाथ शिंदे यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, नवी मुंबईतील खारघर, वाशी, खारकोपर, तळोजा, उलवे, कळंबोली, कामोठे आणि पनवेल यासारख्या महत्त्वाच्या भागात सिडकोने १७,००० घरे बांधली आहेत. या घरांसाठीची लॉटरी प्रक्रिया पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण होईल. त्यापूर्वी, सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देण्यासाठी घरांच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. EWS आणि LIG श्रेणीतील घरांच्या किमतीत १० टक्के कपात केली जाईल. .Sunburn Festival: मुंबईत पहिल्यांदाच होणारा सनबर्न फेस्टिव्हल नेमका काय? तो रद्द करण्याची मागणी का होतेय? जाणून घ्या यामागचा वाद.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या "सर्वांसाठी घरे" या दृष्टिकोनाला बळकटी देण्यासाठी, सर्वसामान्यांना परवडणारी सरकारी मालकीची आणि चांगल्या दर्जाची घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सामान्य माणसाचे घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी, सरकार म्हाडा आणि सिडकोमार्फत घरे बांधते हे लक्षात घेतले पाहिजे. या घरांची किंमत बाजारभावापेक्षा कमी असते, परंतु सिडकोने बांधलेली घरे म्हाडाने बांधलेल्या घरांपेक्षा खूपच महाग असतात..त्यामुळे अनेक लोक इच्छा असूनही सिडकोने बांधलेली घरे खरेदी करू शकत नाहीत. हे लक्षात घेऊन, राज्य सरकारने आता एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, सिडकोने नवी मुंबईतील खारघर, वाशी, खारकोपर, तळोजा, उलवे, कळंबोली, कामोठे आणि पनवेल भागात १७,००० घरे बांधली आहेत. या घरांसाठीची लॉटरी प्रक्रिया पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण होईल..एका क्षणात बदलेलं आयुष्य... मुंबईतील BMW hit-and-run प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा कठोर निकाल! महिलेला १.५ किलोमीटर फरफटत नेलं होतं.सामान्य माणसाला दिलासा देण्यासाठी घरांच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. EWS आणि LIG श्रेणींसाठी घरांच्या किमती १० टक्क्यांनी कमी केल्या जातील. शिंदे यांच्या घोषणेमुळे सामान्य माणसाचे घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होईल. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत आणखी एक महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय जाहीर केला. राज्य पातळीवर मोठ्या प्रमाणात घरबांधणी केली जाईल, ज्याचा उद्देश वृद्ध आणि गरजूंना तात्काळ घरे उपलब्ध करून देणे आणि नवीन प्रकल्पांसाठी पुरेसे घरे उपलब्ध करून देणे हा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.