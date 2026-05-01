मुंबई

नवी मुंबईत टर्फ वाद पेटला! CIDCO चा मोठा निर्णय; 13 शाळांना नोटीस, मुलांना मिळणार का मैदान?

Navi Mumbai CIDCO Playground Turf Controversy: सिडकोने नवी मुंबईतील १३ शैक्षणिक संस्थांना टर्फ तयार करून खेळाची मैदाने भाड्याने दिल्याबद्दल नोटीस बजावली आहे.
ESakal

Mansi Khambe
Updated on

नवी मुंबई : नवी मुंबई शहरातील मुलांना खेळाची मैदाने उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सिडकोने शैक्षणिक संस्थांना मैदाने भाडेतत्त्वावर दिली होती, परंतु शैक्षणिक संस्थांनी त्या मैदानांवर गवत अंथरून ती भाड्याने देण्यास सुरुवात केली, ज्यावर स्थानिक लोकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जनतेच्या रोषाला प्रतिसाद म्हणून, सिडकोने १३ शैक्षणिक संस्थांना मैदान खाली करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
Mumbai
cidco