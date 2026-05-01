नवी मुंबईत टर्फ वाद पेटला! CIDCO चा मोठा निर्णय; 13 शाळांना नोटीस, मुलांना मिळणार का मैदान?

नवी मुंबई : नवी मुंबई शहरातील मुलांना खेळाची मैदाने उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सिडकोने शैक्षणिक संस्थांना मैदाने भाडेतत्त्वावर दिली होती, परंतु शैक्षणिक संस्थांनी त्या मैदानांवर गवत अंथरून ती भाड्याने देण्यास सुरुवात केली, ज्यावर स्थानिक लोकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जनतेच्या रोषाला प्रतिसाद म्हणून, सिडकोने १३ शैक्षणिक संस्थांना मैदान खाली करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. .या नोटिसांमुळे नागरिकांमध्ये आशा निर्माण झाली आहे की, स्मार्ट सिटीमधील मुलांना सुट्ट्यांमध्ये आणि शाळेच्या वेळेनंतर विनामूल्य खेळण्याची संधी मिळेल. ही कारवाई केवळ नोटिसांपुरतीच मर्यादित राहील की मैदान खरोखरच मोकळे केले जाईल, याबद्दल पालकांना शंका आहे. नवी मुंबई शहराचा विकास करताना, सिडकोने अनेक शैक्षणिक संस्थांना दोन वेगवेगळ्या प्रकारे भूखंडांचे वाटप केले: काही भाडेपट्ट्यावर आणि काही भाड्याने..अशा तक्रारी उद्भवल्या की काही संस्था या मैदानांवर मुलांच्या खेळण्याच्या वेळेवर निर्बंध घालत होत्या आणि लोकांना आत प्रवेश नाकारत होत्या. यावर उपाययोजना करण्यासाठी जेव्हा सिडकोने सर्वेक्षण केले, तेव्हा त्यांना आढळून आले की १३ संस्थांनी विविध प्रकारे या मैदानांवर ताबा मिळवला होता. २००८ नंतर, सिडकोने जमीन भाडेतत्त्वावर देण्याऐवजी भाड्याने देण्याचे धोरण अवलंबले. २००८ पूर्वी, सिडको शैक्षणिक संस्थांना शाळा बांधण्यासाठी आणि जमिनीचा वापर करण्यासाठी भूखंड भाडेतत्त्वावर देत असे..या संस्थांना हे भूखंड कमी दरात मिळत असत. भाडेतत्त्वाद्वारे मालकी हक्क मिळताच, त्यांना ते भूखंड विकण्यास भाग पाडले जात असे. काही संस्थांनी या जमिनींवर बांधकाम करण्यास आणि त्यांचा खाजगी कामांसाठी वापर करण्यास सुरुवात केली. वारंवार तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर, सिडकोने आपले धोरण बदलले आणि २००८ नंतर भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला. या नवीन धोरणामुळे, सिडकोने जमिनीवरील काही नियंत्रण आणि हक्क स्वतःकडे राखून ठेवले..सिडकोच्या सूत्रांनुसार, सर्वेक्षणानंतर सिडकोच्या शहर व्यवस्थापन विभागाने सुमारे १३ शाळा व्यवस्थापनांना जागा खाली करण्यासंदर्भात नोटिसा बजावल्या आहेत. या नोटीसमध्ये अतिक्रमण तात्काळ हटवून जागा खाली करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. तसेच, नियमांचे पालन न केल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे..अनेक शाळा व्यवस्थापन मैदानावर मोठ्या जाळ्या टाकून कृत्रिम गवत तयार करत असून ते काही तासांसाठी भाड्याने देत असल्याच्या तक्रारी सिडकोला मिळाल्या होत्या. त्यामुळे, हे मैदान शहरातील केवळ पैसे असलेल्या लोकांसाठीच उपलब्ध आहे. मात्र, सिडकोच्या कृतीमुळे हे मैदान सर्वांसाठी खुले होण्याचा मार्ग मोकळा होत आहे.