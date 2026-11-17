नवी मुंबई : शहरात हक्काचं घरं घेण्याचं अनेकांचं स्वप्न असतं. मात्र मुंबई शहरासह उपनगरातील घरांच्या वाढत्या किमती पाहून सर्वसामान्यांना घर घेणं शकत होत नाही. त्यामुळे अनेकजण म्हाडा किंवा सिडकोकडून निघणाऱ्या घरांच्या लॉटरीच्या प्रतीक्षेत असतात. सिडकोच्या घरांना नागरिकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळतो, परंतु आता नवी मुंबईतील सिडकोच्या घरांच्या बांधकामाच्या दर्जावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. .नवी मुंबईतील खारघर सेक्टर ४० मधील भाग्यश्री सोसायटीमध्ये स्लॅब कोसळल्याची घटना घडली आहे. यापूर्वीही या सोसायटीमध्ये स्लॅब कोसळणे, भिंतींना तडे जाणे अशा घटना घडल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. त्यामुळे घरात राहायचं तरी कसं, असा प्रश्न रहिवाशांनी केला आहे. तथापि, वारंवार तक्रारी करूनही सिडको प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नसल्याने आता रहिवाशांनी सिडकोची घरे परत करण्याचा निर्णय घेतला असून आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे..Cabinet Decision: शिक्षण क्षेत्रापासून न्यायालयापर्यंत, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ४ धडाकेबाज निर्णय.पाणी भरताना अचानक स्लॅब कोसळलाभाग्यश्री सोसायटीतील एका घरात सकाळी साडेआठच्या सुमारास पाणी भरण्याचं काम सुरू असताना अचानक स्लॅब कोसळला. या घटनेमुळे घरातील साहित्याचं नुकसान झालं. सुदैवाने मोठी जीवितहानी टळली. मात्र, अशा घटना वारंवार घडत असल्याने रहिवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. आज एका घराचा स्लॅब कोसळला, उद्या दुसऱ्या घरात अशी घटना घडली तर जबाबदार कोण, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत..दरम्यान, या समस्येबाबत सोसायटीचे अध्यक्ष श्रीकांत गोंडे यांनी सिडको प्रशासनाकडे अनेकदा पत्रव्यवहार केला आहे. तसेच इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट, फायर ऑडिट आणि इलेक्ट्रिकल ऑडिट करण्याची मागणीही करण्यात आली. परंतु, अद्यापही सिडकोकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे..Mumbai News: विल्यम-केट यांची गल्ली क्रिकेट ते रिक्षातून सफर; स्ट्रीट फूडचाही घेतला आस्वाद .पाच वर्षांतच सिडकोच्या इमारतींची दुरवस्था२०२१ मध्ये सिडकोकडून या घरांचा ताबा रहिवाशांना देण्यात आला होता. मात्र, अवघ्या पाच वर्षांतच घरांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने नागरिक नाराजी व्यक्त करत आहेत. त्यातच चोवीस तास पाणीपुरवठ्याची सुविधाही विस्कळीत झाल्याचं रहिवाशांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे संपूर्ण इमारतींची तपासणी करून कायमस्वरूपी दुरुस्ती करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. तसेच न्याय मिळेपर्यंत सिडकोविरोधात आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला आहे. त्यामुळे आता सिडको प्रशासन या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन रहिवाशांना सुरक्षित घरांची हमी देणार का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.