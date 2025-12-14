CIDCO House: सिडकोची महागृहनिर्माण योजना जाहीर; अल्प उत्पन्न गटासाठी मोठा फायदा, लाभ कसा घेता येईल?

नवी मुंबई : नवी मुंबईतील सिडकोच्या वेगवेगळ्या प्रवर्गातील घरांच्या किमतीत थेट १० टक्क्यांची कपात करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. त्यामुळे सिडकोची घरे पूर्वीपेक्षा स्वस्त दरात उपलब्ध होणार असून नवी मुंबई परिसरात घर घेण्याचे सर्वसामान्यांचे स्वप्न आता अधिक सुकर होणार आहे. त्याचप्रमाणे नवी मुंबईतील वाशी, बामणडोंगरी, खारकोपर, खारघर, तळोजा, मानसरोवर, खांदेश्वर, पनवेल व कळंबोली या महत्त्वपूर्ण नोड्समध्ये सिडकोची १९ हजार घरांची महागृहनिर्माण योजना रविवारी (ता. १४) जाहीर होणार आहे..राज्य सरकारने घरांच्या किमती कमी करण्याची घोषणा केल्याने, अल्प उत्पन्न गट आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक प्रवर्गातील घरे अधिक परवडणारी ठरणार आहेत. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक प्रवर्गातील खरेदीदारांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या २.५ लाखांच्या अनुदानासोबतच १० टक्के स्वस्त किमतीचा एकत्रित लाभ मिळणार असून, त्यामुळे एकूण आर्थिक भार कमी होणार आहे..Mill Workers House: गिरणी कामगारांचे स्वप्न पूर्ण होणार! 'या' जागेवर उंच निवासी इमारती उभारणार; बीएमसीचा मोठा निर्णय.दरम्यान, १९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी काढलेल्या सोडतीमध्ये यशस्वी ठरलेल्या; परंतु घरे परत (सरेंडर) केलेल्या अर्जदारांनाही सुधारित अटीनुसार पुन्हा एकदा योजनेत सहभागी होण्याची संधी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी या अर्जदारांना वाटप झालेले घर निश्चित करण्यासाठी १० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे..सिडकोच्या घरांच्या किमतीत १० टक्के कपात करण्याचा सरकारचा निर्णय हा सर्वसामान्यांचे घराच्या स्वप्नांना बळ देणारा आहे. नवी मुंबईत घर घेण्यास इच्छुकांना या निर्णयाचा थेट लाभ होणार आहे.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.Thane Politics: डोंबिवलीत भाजप बॅनरची चर्चा! वरकरणी महायुती, आतुन मात्र सत्तासंघर्ष.सिडकोच्या घरांच्या किमतीमध्ये १० टक्क्यांची कपात करण्याचा निर्णय हा सर्वसमावेशक व परवडणाऱ्या गृहनिर्माण उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. त्यामुळे सर्व अर्जदारांना स्वस्तात घर मिळवण्याची पुनःश्च सुवर्णसंधी मिळणार आहे.- एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री.सरकारच्या निर्णयामुळे ‘माझे पसंतीचे सिडकोचे घर’ योजनेअंतर्गत सर्व नोडमधील घरांच्या किमती १० टक्क्यांनी स्वस्त झाल्या आहेत. ही सुधारित किंमत विद्यमान तसेच भावी अर्जदारांनाही लागू असतील.- विजय सिंघल, उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.