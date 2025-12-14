मुंबई

CIDCO House: सिडकोची महागृहनिर्माण योजना जाहीर; अल्प उत्पन्न गटासाठी मोठा फायदा, लाभ कसा घेता येईल?

CIDCO Mega Housing Scheme: सिडकोने घरांसाठी महागृहनिर्माण योजना जाहीर करणार आहे. यामुळे घर घेण्याचे सर्वसामान्यांचे स्वप्न आता अधिक सुकर होणार आहे.
CIDCO Mega Housing Scheme

CIDCO Mega Housing Scheme

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई : नवी मुंबईतील सिडकोच्या वेगवेगळ्या प्रवर्गातील घरांच्या किमतीत थेट १० टक्क्यांची कपात करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. त्यामुळे सिडकोची घरे पूर्वीपेक्षा स्वस्त दरात उपलब्ध होणार असून नवी मुंबई परिसरात घर घेण्याचे सर्वसामान्यांचे स्वप्न आता अधिक सुकर होणार आहे. त्याचप्रमाणे नवी मुंबईतील वाशी, बामणडोंगरी, खारकोपर, खारघर, तळोजा, मानसरोवर, खांदेश्वर, पनवेल व कळंबोली या महत्त्वपूर्ण नोड्समध्ये सिडकोची १९ हजार घरांची महागृहनिर्माण योजना रविवारी (ता. १४) जाहीर होणार आहे.

