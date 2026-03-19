‘आमदार-खासदार-कंत्राटदार’ राजकारण सुरू; महाराष्ट्रात दरवर्षी हजारो मुले बेपत्ता... आकडेवारी देत राज ठाकरेंनी सरकारला घेरलं

मुंबईतील छत्रपती शिवाजी पार्कवर मनसेचा गुढीपाडवा मेळावा पार पडला आहे. या मेळाव्यात मनसे प्रमुख राज ठाकरे आक्रमक शैलीत भाषण केले आहे. या मेळाव्यासाठी हजारोंच्या संख्येने मनसैनिक आले होते. छत्रपती शिवाजी पार्कवर राज ठाकरेंनी कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना विरोधकांचा चांगलाच समाचार घेतला आहे. त्यांनी भाजप आणि महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली आहे. यात त्यांनी मुले गायब होण्याच्या मुद्द्यावर प्रकाश टाकला आहे. याची आकडेवारी मांडली आहे. तसेच एक वेबसाईट सादर केली आहे..यावेळी बोलताना राज ठाकरे म्हणाले की, सध्या राज्यात आमदार, खासदार, कंत्राटदार, पैसे एवढचं सुरु आहे. महाराष्ट्र राज्य विकायला काढलं आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे गृहखातं आहे. महाराष्ट्रात सर्व ठिकाणी आणि शाळा कॉलेजमध्येमध्येही ड्रग्ज विकले जातात. राज्यातील तरुण तरुणी व्यसनाधीन होत आहेत. असं असेल तर ड्रग्जच्या आहारी जाऊन महाराष्ट्राचं काय करणार आहोत? असा सवालही राज ठाकरेंनी विचारला आहे. .राज ठाकरे म्हणाले की, ग्रामीण भाग प्रगतीपासून वंचित राहत आहे. ग्रामीण भागातील मुले-मुली शहरात येत आहेत. पण शहरे बकाल पडली आहेत. शहरांत ड्रग्ज मिळतात. तसेच लहान मुली-मुलं पळवली जातात. असे म्हणत त्यांनी आकडेवारी सांगितली आहे. ते म्हणाले की, नोव्हेंबर डिसेंबर या महिन्यात 36 दिवसांमध्ये मुंबईत 82 मुलं बेपत्ता झाली आहेत. जानेवारी ते नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत नवी मुंबईत तब्बल 499 मुलांच्या अपहरणाच्या घटना नोंदवल्या. ही आकडेवारी मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली आहे, असं म्हणत त्यांनी टीकास्त्र डागले आहे..त्यांनी यावळी एनसीआरबी आकडेवारी सांगितली. ते म्हणाले, महाराष्ट्रात दरवर्षी साडेचार हजार ते साडेपाच हजार मुले बेपत्ता होतात. त्यांच्या पालकांचे काय होत असेल? महाराष्ट्र असा होता का? महाराष्ट्राची काय परिस्थिती झाली आहे? असा म्हणत राज ठाकरेंनी विरोधकांवर हल्लाबोल केल्याचे पाहायला मिळाले आहे. मात्र आम्हाला कसलीच पडली नाही. आम्ही तर इन्स्टाग्राममध्ये गुंतलो आहोत. संपूर्णपणे ओळख विसरून गेलो आहोत, असं ते म्हणाले..राज ठाकरेंनी पुढे सांगितले की, मी सांगितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल, तुम्ही कोण आहात? तुमचा कोणत्या भूमीत जन्म झाला आहे? तु्म्ही कोणाचे वारस आहात? मी नेहमीच सांगतो, ह्या महाराष्ट्राने देशाला दिशा दाखवली आहे. महाराष्ट्राची नेमकी क्षमता काय आहे? तुम्ही कधी जवळून पाहिलंय का? हजारो माणसं आहेत. मी थोडक्यात सांगतो. महाराष्ट्राचा इतिहास तुम्ही बघून घ्या. आपल्या महाराष्ट्राची ताकद आपण विसरलो आहोत, असंही राज ठाकरेंनी सांगितले आहे.