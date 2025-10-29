Mumbai News: वातावरण बदलाचा फटका! व्हायरल फीवरने मुंबईकर त्रस्त, रुग्णालयात रुग्णांच्या लांबलचक रांगा

मुंबई : मुंबईत गेल्या काही दिवसांपासून हवामानात सातत्याने बदल होत आहे. कधी उन्हात तर कधी हलक्या सरींमुळे मुंबईकरांच्या आरोग्यावर परिणाम दिसून येत आहे. सर्दी, खोकला आणि व्हायरल तापाच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे खासगी दवाखान्यांसह शासकीय व महापालिकेच्या दवाखाने रुग्णालयात रुग्णांची गर्दी वाढली आहे..गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून दिवसाढवळ्या ऊन तर सायंकाळी हलकी सरी पडत असल्याने सकाळी तापमान वाढ व रात्री थंड वातावरणात होत आहे. त्याचा परिणाम नागरिकांवर होऊ लागला आहे. यात लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांवर परिणाम अधिक दिसून येत आहे..Mumbai News: राजकीय बॅनर्सनी मुंबई विद्रुप, कारवाईकडे पालिकेचे दुर्लक्ष! .बदलत्या हवामानाचा मुलांच्या आरोग्यावर परिणामजे.जे. रुग्णालयातील डॉ मधुकर गायकवाड यांनी सांगितले की, बदलत्या हवामानामुळे मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. बाह्यरुग्ण विभागात उपचारासाठी येणाऱ्या दोन मुलांपैकी एका मुलाला सर्दी-खोकल्याची तक्रार आहे..व्हायरल तापाच्या रुग्णांत वाढ चाळ झोपडपट्टी परिसरात वाढ झाली आहे. तापासोबत घशात खवखव, सर्दी आणि अंगदुखीच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक या आजारामुळे अधिक त्रस्त आहेत..चक्रीवादळांना विचित्र नावे का देतात? वाचा कारण....हवामान बदलताच रुग्णसंख्या वाढते आहे. महापालिका आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, प्रत्येक आपला दवाखान्यात दररोज ६० ते ७० रुग्ण सर्दी, खोकला आणि तापाच्या तक्रारींसह येत आहेत. असे महापालिका रुग्णालयातील डॉक्टर सांगतात..काळजी घेण्यासाठी सूचनाकोमट पाण्याचे नियमित सेवन करावे.बाहेर पडताना मास्कचा वापर करावा.सर्दी-खोकल्याच्या रुग्णांनी संक्रमण टाळण्यासाठी मास्क घालावा.प्रतिकारशक्ती टिकवण्यासाठी पौष्टिक आणि गरम अन्नाचा आहारात समावेश करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.