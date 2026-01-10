मुंबई

CM Devendra Fadnavis: इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टरचे नवे धोरण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची घोषणा

Mira-Bhayandar Municipal: भाजप उमेदवारांच्या प्रचारासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मिरा रोड येथे जाहीर सभा घेतली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भाजपला बहुमताने निवडून द्या, असे आवाहन नागरिकांना केले.
सकाळ वृत्तसेवा
भाईंदर : मिरा-भाईंदर शहरातील जुन्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी आलेल्या सध्याच्या क्लस्टर योजनेमुळे इमारतींची समस्या आणखी गंभीर होऊ शकते. यासाठी लोकांना आवश्यक असलेल्या बदलांनुसार क्लस्टरचे नवे धोरण तयार केले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मिरा रोड येथे केली. सूर्या पाणी योजनेतूनही याच वर्षी नागरिकांना पूर्ण क्षमतेने पाणी देण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी या वेळी दिले.

