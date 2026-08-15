CM Devendra Fadnavis: उद्योगांत महाराष्ट्र अव्वलच, 'कंपन्या बंद'चा दावा चुकीचा; फडणवीस यांचा विश्वास

मुंबई : राज्यातील ३६ हजारांहून अधिक कंपन्या बंद झाल्याच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेल्या चर्चेबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले. महाराष्ट्र उद्योगांत अव्वल असल्याचा दावा करून या चर्चेला पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे..खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीचा काहींनी सोयीचा अर्थ काढला असून, त्यातून महाराष्ट्रातील मोठ्या प्रमाणावर उद्योग बंद झाल्याचा आभास निर्माण केला जात असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले. याबाबत त्यांनी शुक्रवारी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना उद्देशून समाजमाध्यमावर सविस्तर पोस्ट केली..Central Railway: हार्बर लाइनवरील १४ रेल्वे स्थानके मध्य रेल्वेकडे, सिडकोकडून प्रक्रिया पूर्ण; 'या' स्थानकांचा समावेश.फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार, 'बंद झालेल्या कंपन्यांपैकी तब्बल ७६ टक्के कंपन्या 'डिफंक्ट' आहेत. म्हणजेच या कंपन्या प्रत्यक्षात कार्यरतच झालेल्या नव्हत्या, त्याचप्रमाणे १२ टक्के कंपन्यांचे विलीनीकरण झाले असून, दोन टक्के कंपन्या विसर्जित झाल्या आहेत. त्यामुळे 'कंपन्या बंद झाल्या' या आकडेवारीचा थेट अर्थ उद्योग महाराष्ट्रातून बाहेर पडले, असा काढणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..देशात सध्या ३१ लाखांहून अधिक कंपन्या नोंदणीकृत असून, त्यापैकी सुमारे २१ लाख कंपन्या सक्रिय आहेत. २०१५-१६ मध्ये देशातील सक्रिय कंपन्यांची संख्या सहा लाख ७८ हजार ७६८ होती. ही संख्या २१ लाख १७ हजार ७४७ वर पोहोचली आहे. गेल्या दहा वर्षांत या संख्येत तिपटीहून अधिक वाढ झाल्याचा दावा त्यांनी केला..Ganeshotsav: पीओपी मूर्तीप्रकरणी निकाल राखीव, न्यायालयीन परवानगीशिवाय विसर्जनाला बंदी कायम.महाराष्ट्राची आघाडी सक्रिय कंपन्या (३ जून २०२६)महाराष्ट्र - तीन लाख ९६ हजार २११दिल्ली - दोन लाख ७२ हजार ३४२उत्तर प्रदेश - एक लाख ८५ हजार ९८२.चाकणच्या समस्यांवर आराखडाचाकणमध्ये काही समस्या असल्याचे मान्य करीत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना त्याकडे लक्ष देण्याच्या सूचना दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. एमआयडीसीच्या पुढाकाराने घेतलेल्या बैठकीत या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आराखडा निश्चित केले असून एकही उद्योग चाकणमधून बाहेर जाणार नाही, यासाठी सरकारचा प्रयत्न राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले..मुख्यमंत्र्यांकडून संकेतस्थळ शेअरसोशल मीडियावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक संकेतस्थळ शेअर केले आहे. http://mcacdm.nic.in/data-trends यावर उद्योगांची माहिती उपलब्ध आहे. ही माहिती देशातील प्रत्येक नागरिकाला आणि प्रत्येक माध्यम संस्थेला पाहता येऊ शकते. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे महाराष्ट्र राज्य पहिल्या क्रमांकावर होते आणि यापुढेही ते पहिल्या क्रमांकावरच राहील, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.