CM Devendra Fadnavis: आदित्य ठाकरेंनी राहुल गांधींसारखी पप्पूगिरी करू नये; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची टोलेबाजी

Devendra Fadnavis on Aditya Thackeray: आदित्य ठाकरे यांनी महाराष्ट्राचा पप्पू आहेत, असे प्रदर्शन करू नये, अशी टोलेबाजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
मुंबई : ‘‘शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी तरी किमान ते महाराष्ट्राचा पप्पू आहेत, असे प्रदर्शन करू नये. मी त्यांना महाराष्ट्राचा पप्पू म्हणणार नाही. पण काँग्रेस नेते राहुल गांधी ज्या प्रकारे स्क्रीन लावून येरझाऱ्या घालत सादरीकरण करतात. तेच दुर्देवाने आदित्य ठाकरे यांनी केले. माझी एकच अपेक्षा आहे की आदित्यने राहुल गांधी बनू नये,’’ अशी जोरदार टोलेबाजी करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना ठाकरे पक्षाला शालजोडीत सुनावले.

