Uddhav Thackeray: ठाकरे गटात अंर्तगत धुसफूस! भास्कर जाधव-नार्वेकर वादावर मुख्यमंत्र्यांची टोलेबाजी

मुंबई : उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील सहा खासदारांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिल्यानंतरही पक्षातील अंतर्गत वाद संपला नसल्याचे चित्र आहे. ठाकरेंच्या वर्धापनदिन सोहळ्यावेळी आमदार भास्कर जाधव आणि मिलिंद नार्वेकर यांच्यात समाजमाध्यमावर झालेल्या एका वादामुळे राजकीय वर्तुळात उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. या वादात मुख्यमंत्र्यांनी उडी घेतल्याने हा वाद चव्हाट्यावर आला..शिवसेना वर्धापनदिनानिमित्त आमदार भास्कर जाधव हे एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना मिलिंद नार्वेकर यांच्या वाहनाने जोरजोरात हॉर्न वाजवला. त्यावर जाधव यांनी चिडून 'कोण नार्वेकर?' या आशयाचे विधान केले..Mumbai Monsoon Rain : मुंबईत मान्सूनची दमदार एंट्री ! उकाड्यापासून दिलासा, पुढील ४८ तासांसाठी 'यलो अलर्ट' जारी.यासंदर्भातील व्हिडिओ नार्वेकर यांनी 'एक्स'वर पोस्ट करीत केवळ 'फस्ट्रेशन !' एक शब्द लिहीत थेट मुख्यमंत्र्यांना टॅग केले. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या पत्राची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करा; कारण यांच्या मानसिक त्रासाचा फटका आमच्यासारख्या सामान्य शिवसैनिकांना बसत आहे, असे पोस्टमध्ये नमूद केले..गैरसमजातून वादया वादावर स्पष्टीकरण देताना आमदार भास्कर जाधव म्हणाले, "हा प्रकार केवळ गैरसमजातून झाला. गर्दीत एका गाडीचा हॉर्न वाजत होता. कुणाची गाडी आहे, असे विचारल्यावर मला 'नार्वेकर' नाव सांगण्यात आले. मला वाटले विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आहेत, म्हणून मी 'कोण नार्वेकर?' असे म्हणालो. यावर माझे मित्र मिलिंद नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मला विरोधी पक्षनेते करण्याची मागणी केली. मी विरोधी पक्षनेता होत नाही, याचा त्रास बहुधा हळव्या मनाच्या मिलिंद नार्वेकरांना जास्त होत असावा. त्यांच्या या मागणीमुळे मी लवकरच विरोधी पक्षनेता होईल असे वाटते.".Solapur Mumbai flight: सोलापूर-मुंबई विमानसेवा १ सप्टेंबरपासून होणार सुरू; कंपनीकडून दिलासा, सप्टेंबर महिन्यातील सोलापूर ते मुंबई प्रवासासाठी तिकीट बुकिंग सुरू.फडणवीसांची खोचक टिप्पणीशिवसेना नेत्यांमधील वादाचा धागा पकडत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे गटावर जोरदार निशाणा साधला. मुख्यमंत्री म्हणाले, "भास्करराव अलीकडच्या काळात खूप चिडतात. मिलिंद नार्वेकरांनी दोन-चार वेळा हॉर्न वाजवला, तर भास्कररावांनी त्यांचेच ऑपरेशन करून टाकले. सध्या भास्कररावांचा 'भास' वाढला आहे, त्यातूनच ते वेगवेगळ्या टक्केवारीचे आरोप करत आहेत. सरकार पारदर्शक काम करत आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.