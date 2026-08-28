मुंबई

FDA Rules: गणेशोत्सवाचे पावित्र्य जपा, एफडीएच्या नियमानुसार भाविकांना शुद्ध प्रसाद द्या; मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

CM Devendra Fadnavis: एफडीएच्या नियमानुसार भाविकांना शुद्ध प्रसाद द्या, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जारी केले आहेत.
Devendra Fadnavis latest news

Devendra Fadnavis latest news

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : "गणेशोत्सवाला राज्य उत्सवाचा दर्जा मिळाल्यामुळे उत्सवाची परंपरा जपताना शिस्त आणि पावित्र्य जपण्याची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकासह प्रशासन, मंडळे आणि विविध संघटनांची आहे," असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. 'गणेशोत्सव-२०२६' निमित्त कायदा व सुव्यवस्थेसंदर्भात 'सह्याद्री' अतिथिगृह येथे आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याबाबतचा आढावा घेतला.

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