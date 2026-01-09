CM Devendra Fadnavis : मुंबईत जन्माला येऊन तुम्ही काय केले? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ठाकरे बंधूंना सवाल

मुंबई - मुख्यमंत्री नागपूरचे आहेत. मुंबईचे प्रश्न, अडचणी समजण्यासाठी मुंबईत जन्माला यावे लागते, असा टोला मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी लगावला होता. त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सडेतोड उत्तर दिले आहे. ‘तुम्ही इतकी वर्षे मुंबईतील मराठी माणसांसाठी काय केले, याचे उत्तर द्यावे,’ असे देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना सुनावले आहे..‘मुंबईच्या विकासाची सुरुवात नागपूरकर गडकरींमुळेच झाली. आम्ही मुंबईत जन्माला आलो नाही, हा आमचा दोष नाही,’ असे फडणवीस म्हणाले. त्यांनी ‘सकाळ माध्यम समूहा’ला गुरुवारी दिलेल्या विशेष मुलाखतीत मुख्य संपादक नीलेश खरे यांच्याशी संवाद साधला.नीलेश खरे यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सडेतोड उत्तरे दिली. ‘देशाच्या पंतप्रधानांनी कुठे जन्माला यायचे, हे त्यांच्या हाती नव्हते; मात्र गुजरातमध्ये जन्मलेल्या मोदी यांना काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत देश माहीत आहे. त्यांच्या इतका देश कुणालाच माहिती नाही. समजा, मुंबई मला कळत नाही. तुम्हाला कळते. मग इतकी वर्षे तुम्ही काय केले? मुंबईतील मराठी माणसाला मुंबई सोडून दूरच्या ठिकाणी घर घ्यावे लागले..२५ वर्षे मुंबईत सत्ता होती, तुम्ही काय केले?’ असा सवाल त्यांनी केला. ‘नागपूरच्या गडकरींनी मुंबईत ५५ उड्डाणपूल बांधले, वरळी-वांद्रे सी-लिंक बांधला अन् मुंबईच्या विकासाला सुरुवात झाली. त्यानंतर शिंदे अन् पुन्हा माझ्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात मुंबईच्या विकासाला सुरुवात झाली. मुंबईत जन्मलेल्यांनी पहिल्यांदा तुम्ही सत्तेत असताना काय केले, त्याचे उत्तर द्यावे,’ असेही त्यांनी सुनावले..मेट्रो सुरू का झाली नाही?पुण्यातील, मुंबईतील मेट्रो प्रकल्प तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या काळात मंजूर झाल्याचे अजित पवार म्हणाले होते. त्यावर फडणवीस म्हणाले, ‘आमच्यासोबत आहेत, त्यांच्याकडे दाखवण्यासारखे खूप काही आहे. आमच्याविरोधात लढतात त्यांच्याकडे दाखवण्यासाठी काहीच नाही. त्यामुळे असे बोलावे लागते. मनमोहनसिंग यांनी मेट्रो दिली होती, तर सुरू का झाली नाही? सत्ता कुणाच्या हातात होती? देवेंद्र फडणवीस यांची वाट का पाहावी लागली. त्या मेट्रोसाठी नागपूर मेट्रो कंपनीला महामेट्रोचे नाव देऊन काम करावे लागले..आमच्याविरोधात लढतात त्यांचा एकच प्रयत्न असतो. तो म्हणजे टोकाचे बोलून विकासावरील ‘फोकस’ दुसरीकडे वळवायचा.’’ ‘‘अजित पवार आमचे मित्र आहेत; पण पुण्यात आमचे विरोधक म्हणून निवडणुकीत उतरले आहेत. पुणे हे शहर अनेक वर्षे शरद पवार यांनी चालवले. तेव्हा त्यांचे शिलेदार अजित पवार होते. या शहराबाबतच्या प्रश्नांचे उत्तर अजित पवार यांना द्यावे लागेल. त्यामुळेच हे ठरवून बोलले जात आहे,’’ असेही फडणवीस म्हणाले..‘ईडी’ भ्रष्टाचाराविरोधात‘ईडीबद्दलचा लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण केला आहे. ईडी कुणाच्या विरुद्ध आहे, उद्धव की राज ठाकरेंच्या? ईडी कुणाच्याही विरोधात नसून महापालिकेच्या अंतर्गत भ्रष्टाचाराविरोधात आहे आणि त्याविरोधातच कारवाई करत आहे. तुमच्या लोकांनी भ्रष्टाचार करायचा आणि आम्ही त्यांना राजकीय स्पेस द्यायची, हे देशाच्या कायद्यात बसत नाही.'नगरपालिकांच्या निवडणुकीच्या वेळीही बाहेर न पडल्याचा आरोप त्यांनी विरोधकांवर केला. 'मी मुख्यमंत्री असूनही दहा हजार लोकसंख्या असणाऱ्या प्रभागांतही सभा घेतल्या. कोविडच्या काळात आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचलो, लोकांचा आवाज झालो. आता विरोधकांना महापालिकेच्या निवडणुकीच्या वेळी कार्यकर्ते आठवतात. इतर वेळी आठवत नाहीत,' अशी टीका त्यांनी केली..'कोणत्याही महापालिका क्षेत्रात ९० टक्के उमेदवारी खऱ्या आणि पक्षातील जुन्या कार्यकर्त्यांना भाजपने दिली. ज्या ठिकाणी काही वर्षे आपण जिंकू शकलो नाही अशा ठिकाणी बाहेरून काही कार्यकर्ते आमच्या पक्षात आले तर त्यांचा विचार करावा लागतो. भाजपचा जनाधार आणि त्या व्यक्तीमुळे वाढलेला जनाधार यामुळे आम्ही निवडून येतो आणि तो भाग भाजपमय होतो,' अशी रणनीती त्यांनी स्पष्ट केली..ही ठाकरे बंधूंच्या अस्तित्वाची लढाईफडणवीस म्हणाले, ''ही मराठी माणसाच्या अस्तित्वाची निवडणूक नाही. त्याचे अस्तित्व कोणीही संपवू शकत नाही. छत्रपती शिवरायांनी तयार केलेला हा मराठी माणूस आहे. अटकेपार झेंडा फडकवणारा हा मराठी माणूस आहे. त्याच्यात एवढी क्षमता आहे की या ठिकाणी त्याचेच अस्तित्व राहील. ही ठाकरे बंधूंच्या अस्तित्वाची लढाई आहे. त्यांना असे वाटते की, आपण जिंकलो नाही तर आपल्या पक्षाचे अस्तित्व संपेल. ते म्हणजे मराठी व महाराष्ट्र नाही. मुंबईसह महाराष्ट्रात खूप मराठी माणसे राहतात हे त्यांनी समजून घेतले पाहिजे.'.मराठी माणूस मुंबईबाहेर का गेला?'मराठी माणसांच्या आकांक्षा-अपेक्षा असतात. बीडीडी चाळीचा प्रश्न घ्या. जिथे हजारो मराठी माणसे राहतात, त्यांचा प्रश्न किती दिवस रखडलेला आहे, त्याकडे तुम्ही लक्ष का दिले नाही. केवळ बिल्डरलाच शोधण्यात वेळ घालवला. त्यावर मी ही चाळ म्हाडाच विकसित करेल, असा निर्णय घेतला. त्याचे टेंडर काढले, काम सुरू केले आणि इमारतीही तयार झाल्या. घरांच्या किल्ल्या दिल्या.अभ्युदयनगर असेल, पत्रा चाळ असेल. पत्रा चाळीत संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यापासून लोक राहत होते. त्या लोकांना रत्यावर आणण्याचे काम त्यांनी केले तर आम्ही त्यांना हक्काची घरे दिली. त्यामुळे मराठी माणसाचे नाव घेऊन राजकारण करण्यापलीकडे तुम्ही काय केले, हे सांगितले पाहिजे.''.कोस्टल रोडचे काम का रखडले?'बीडीडी चाळीचा निर्णय मी घेतला. त्याचे टेंडर मी काढले. त्याचे भूमिपूजनही मी केले. बीडीडी चाळीचे काम चालू असताना त्यांनी पुन्हा भूमिपूजन केले. हेच त्यांचे श्रेय आहे. बीडीडीचे काम २०१८ला सुरू झालेले आहे. 'कोस्टल रोड' ही माझी संकल्पना नव्हती, तर त्या वेळेस तुमची सत्ता होती तेव्हा काम का झाले नाही. त्या 'कोस्टल रोड'मध्ये उद्धवजींचे हेच श्रेय आहे की त्यांनी न सांगता कोणत्याही पदावर नसताना भूमिपूजन केले.जवळजवळ पाच केंद्रीय बैठका, त्यात येणाऱ्या अडचणी या सगळ्यांचा पाठपुरावा करून तो रस्ता मी मंजूर करून घेतला. त्या वेळेस ते आमच्या सोबत होते. त्यावर तेथील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना मी सांगितले की त्यांनी भूमीपूजन केले तर मी उद्घाटन करेन, त्यानंतर त्याच्या उद्घाटनाला मी होतो आणि एकनाथ शिंदेदेखील होते,'' असे फडणवीस म्हणाले..राज ठाकरे ठाम नसतात...'राज ठाकरेंबद्दल मी एकच सांगेन की त्यांचे निर्णय ते स्वतः घेतात. अनेक वेळा ते त्यांच्या निर्णयावर ठाम नसतात. त्यांनी मध्ये सांगितले की त्यांना हिंदुत्वावर काम करायचे आहे तेव्हा त्यांनी हिंदुत्वासाठी काम केले. त्यानंतरदेखील त्यांनी हिंदुत्व बाजूला ठेवून मराठीचा मुद्दा उपस्थित केला. लोकसभा, विधानसभा सोडली तर ते आमच्या विरोधातच होते,' असे फडणवीस म्हणाले..एमआयएमशी युती मान्य नाही!मुख्यमंत्री म्हणाले, 'पहिल्यांदा अकोटमध्ये एका छोट्या नगरपालिकेत स्थानिक स्तरावर युती करताना तेथील चार लोकांनी राजीनामा दिला व ते आघाडीत आले. ते आमच्यासोबत आघाडीत आले. ते राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत आले. प्रकाश बारसाखळे तेथील आमदार आहेत. ज्यांनी त्या ठिकाणाी याला मान्यता दिली; परंतु तो त्यांचा अधिकार नसून तो अधिकार रवींद्र चव्हाणांचा आहे.त्याबद्दल बारसाखळे यांना कारणे दाखवा नोटीसही दिली गेली आहे. सत्तेसाठी समीकरणे जुळविणे आम्हाला मान्य नाही. या माध्यमातून भाजपच्या सर्व कार्यकर्त्यांना सांगतो काहीही झाले तरीही 'एमआयएम'शी युती मान्य नाही. काँग्रेसचे १२ लोक भाजपमध्ये आले आहेत. त्यामुळे काँग्रेसशी युतीचा प्रश्नच नाही. फायद्यासाठी युतीच्या घटना घडत असतील तर ते योग्य नाही.'.'निवडणुकीनंतर पिढी तयार होते''प्रत्येक निवडणुकीनंतर एक पिढी तयार होते. २०१७ नंतरसुद्धा अशी पिढी तयार झाली आहे, जिला २०२२मध्ये निवडणूक लढायची होती. २०२२ला निवडणूक न झाल्यानेही निवडणूक लढवण्यास इच्छुक असलेल्यांची नवी पिढी तयार झाली आहे. या दोन्ही पिढ्या एकमेकांसमोर आल्याने आमच्यासमोर प्रश्न निर्माण झाला आहे. एका प्रभागात चार निष्ठावंत असतील तर त्यापैकी एकालाच उमेदवारी देता येणार आहे. ही स्थिती सर्व पक्षांत आहे..महापालिकेच्या निवडणुकीत अगोदर ५० ते ६० वर्षांचे नगरसेवक होते, परंतु आत्ताच्या काळात तेच २५ ते ३० वर्षांतील झाले आहेत. या परिस्थितीत काही कार्यकर्त्यांनी जे कृत्य केले ते पक्षाला भूषणावह नव्हते. त्यांची समजूत आम्ही काढली. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर बंडखोरी होईल, अशी परिस्थिती बदलून ती मोजक्याच ठिकाणी मर्यादित राहिली,' असे फडणवीस म्हणाले. 