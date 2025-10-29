मुंबई

Mumbai News: मुंबईकरांच्या सेवेत १५७ नव्या इलेक्ट्रिक बेस्ट बस, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

Electric AC Bus: मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते १५७ नवीन इलेक्ट्रिक एसी बसचे उद्घाटन करण्यात आले. यामुळे प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखकर होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : 'बेस्ट'च्या परिवहन विभागाला सध्याच्या स्पर्धेच्या काळात उत्पन्नासाठी केवळ तिकीटविक्रीवर अवलंबून राहता येणार नाही. त्यांना उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करून स्वतःच्या पायावर भक्कम उभे राहावे लागेल, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. कोणतीही सार्वजनिक वाहतूक सेवा फायद्यात नसते; पण योग्य नियोजन आणि नव्या संधींचा लाभ घेतल्यास 'बेस्ट'ला आत्मनिर्भर करता येईल, असा विश्वास व्यक्त करून मुंबई महापालिकेकडून बेस्टला सातत्याने मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचे त्यांनी कौतुक केले.

