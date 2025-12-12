मुंबई

Mumbai: आशियातील सर्वात मोठे ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर महाराष्ट्रात होणार! रोजगार नव्याने फुलणार; फडणवीसांनी 'ती' जागाच सांगितली

Maharashtra Global Capability Center: आशियातील सर्वात मोठे जीसीसी मुंबईत बांधले जाणार आहे. ब्रुकफील्ड १ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे. यामुळे रोजगार निर्मीती होणार आहे.
Maharashtra Global Capability Center

Maharashtra Global Capability Center

Mansi Khambe
मुंबई : जागतिक गुंतवणूक कंपनी ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टीज महाराष्ट्रात ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर (GCC) सुविधा स्थापन करण्यासाठी १ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक करत आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी सांगितले. ही सुविधा आशियातील सर्वात मोठी असेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना या मोठ्या गुंतवणुकीला दुजोरा दिला.

