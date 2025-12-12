Mumbai: आशियातील सर्वात मोठे ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर महाराष्ट्रात होणार! रोजगार नव्याने फुलणार; फडणवीसांनी 'ती' जागाच सांगितली

मुंबई : जागतिक गुंतवणूक कंपनी ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टीज महाराष्ट्रात ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर (GCC) सुविधा स्थापन करण्यासाठी १ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक करत आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी सांगितले. ही सुविधा आशियातील सर्वात मोठी असेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना या मोठ्या गुंतवणुकीला दुजोरा दिला..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, त्यांनी ब्रुकफील्डच्या उच्च अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे आणि त्यांनी २० लाख चौरस फूट जीसीसी सुविधा स्थापन करण्यास सहमती दर्शविली आहे. हे नवीन ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर केवळ आशियातील सर्वात मोठे नाही तर कदाचित जगातील सर्वात मोठे असेल. या गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्र राज्यात रोजगाराच्या महत्त्वपूर्ण संधी निर्माण होतील. ही गुंतवणूक १ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त असेल..Mumbai News: मुंबईतील ओसी नसलेल्या २० हजार इमारतींना मिळणार दिलासा; सुधारीत भोगवटा अभय योजनेची एकनाथ शिंदेंकडून घोषणा.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावर भर दिला की, या एकाच प्रकल्पामुळे एकूण ४५,००० रोजगार निर्माण होतील. रोजगार निर्मितीबद्दल अधिक माहिती देताना ते म्हणाले की, या सुविधेमुळे १५,००० हून अधिक प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील आणि अप्रत्यक्षपणे आणखी ३०,००० रोजगारांना मदत होईल. प्रकल्पाच्या जागेबाबत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ब्रुकफील्डचे अंकुर गुप्ता यांची भेट घेतली. ब्रुकफील्डची भव्य सुविधा उपनगरीय पवईमध्ये असेल..ही गुंतवणूक जागतिक गुंतवणूक आणि मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी ब्रुकफील्ड अॅसेट मॅनेजमेंटच्या भारतातील वाढत्या महत्त्वाकांक्षेशी सुसंगत आहे. या वर्षी मे महिन्यात कंपनीने पुढील पाच वर्षांत भारतातील तिच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (AUM) तिप्पट करून १०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले. या मोठ्या GCC ची स्थापना भारतातील कंपनीचे वाढते महत्त्व प्रतिबिंबित करते..Mumbai News : दुचाकी टॅक्सीचालक अडचणीत; ‘ईव्ही’ सक्तीमुळे लाखो प्रवाशांचेही हाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.