CM Devendra Fadnavis: अधिकाऱ्यांची दिवाळी सुट्टी, नुकसानग्रस्तांना मदतीस विलंब; तातडीने कार्यवाही करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

मुंबई : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दिवाळी सुट्टीमुळे पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना आणि अन्य नागरिकांना शासनाच्या वतीने मदत मिळण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीत तीव्र पडसाद उमटले. याबाबत सर्वच पक्षाच्या मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर मंत्र्यांच्या या नाराजीची तातडीने दखल घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे मुख्य सचिव राजेश कुमार यांना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची तातडीने दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेऊन यावर तात्काळ मार्ग काढण्याचे आदेश दिले. तसेच याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना दिले..राज्यात गेल्या महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अत्यंत नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शासनाने या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने पाऊस आणि पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी ३१,६२८ कोटी रुपयांचे भरपाई पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजमध्ये पिकांचे नुकसान, जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान, मातीची धूप, शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत, दुष्काळी परिस्थितीत मिळणाऱ्या सवलती, रुग्णालयात दाखल करण्याचा खर्च, सानुग्रह अनुदान, घरे, दुकाने आणि गोठ्यांचे नुकसान यांचा समावेश आहे. त्यापैकी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीची मदत म्हणून दहा हजार रुपये देण्याचे आदेश शासनाने काढले असून त्यावर कारवाई सुरु झाली आहे..Mumbai News: ब्लिंकिटमधून मागवलेल्या अंड्यांमध्ये अळ्या, ऑनलाइन खाद्यसेवांवरील विश्वासावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह; घटनेनं खळबळ.मात्र मागील आठवड्यात असलेल्या दिवाळी सणामुळे अनेक जिल्हाधिकारी आणि अन्य अधिकारी रजेवर असल्यामुळेशासनाने मंजूर केलेली आर्थिक मदत अनेक शेतकऱ्यांकडे पोचलीच नाही. काही जिल्ह्यांमध्ये अधिकारी रजेवर असल्यामुळे निधीचे हस्तांतरण होऊ शकले नाही. पूरग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांना आर्थिक मदतीचे वाटप करण्यात होणाऱ्या विलंबाबद्दल मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत नाराजी व्यक्त केली. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळावेत यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांना सुधारणात्मक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत..यापुढे अशा प्रकारचा उदासीन दृष्टिकोन स्वीकराला जाणार नाही, अशी तंबीच मुख्यमंत्र्यांनी सर्वच अधिकाऱ्यांना दिली. त्याचबरोबर या विलंब संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मुख्य सचिवांना दिले. आर्थिक मदत विलंब न करता लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल याची खात्री मुख्य सचिवांनी करावी असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी निर्देश दिले. मदत निधीच्या हस्तांतराची संपूर्ण जबाबदारी मुख्य सचिवांची असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केल्याचे सूत्रांनी सांगितले..CM Devendra Fadnavis: आदित्य ठाकरेंनी राहुल गांधींसारखी पप्पूगिरी करू नये; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची टोलेबाजी .मंत्र्यांचा सवालअधिकाऱ्यांच्या ता कृतीबाबत एका मंत्र्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अधिकाऱ्यांना दिवाळी आहे आणि महल नाही का? असा संतप्त सवाल या मंत्र्याने उपस्थित केला. दिवाळीच्या सणाच्या काळात सुद्धा आम्ही शेतकऱ्यांसोबत होतो. मग अधिकाऱ्यांना काय झाले? अशी विचारणा सुद्धा या मंत्र्याने केली..पावसामुळे बाधित जिल्हेअतिवृष्टीमुळे एकूण ३६ जिल्ह्यांपैकी २९ जिल्हे आणि ३५८ तालुक्यांपैकी २५३ तालुके मुसळधार पावसामुळे बाधित झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.