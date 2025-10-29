मुंबई

CM Devendra Fadnavis: अधिकाऱ्यांची दिवाळी सुट्टी, नुकसानग्रस्तांना मदतीस विलंब; तातडीने कार्यवाही करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

Cabinet Meeting 2025: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दिवाळी सुट्टीमुळे पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाच्या वतीने मदत मिळण्यास विलंब होत असून याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आदेश जारी केले आहेत.
CM Devendra Fadnavis
CM Devendra Fadnavissakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दिवाळी सुट्टीमुळे पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना आणि अन्य नागरिकांना शासनाच्या वतीने मदत मिळण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीत तीव्र पडसाद उमटले. याबाबत सर्वच पक्षाच्या मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर मंत्र्यांच्या या नाराजीची तातडीने दखल घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे मुख्य सचिव राजेश कुमार यांना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची तातडीने दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेऊन यावर तात्काळ मार्ग काढण्याचे आदेश दिले. तसेच याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना दिले.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Farmer
Mumbai
Maharashtra Government
Cabinet Meeting
Devendra Fadnavis Latest News
CM Devendra Fadnavis
Maharashtra government farmer support

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com