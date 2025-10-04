मुंबई

CM Devendra Fadnavis: हॅकिंग भविष्यातला मोठा धोका, वेळीच उपाययोजना आवश्यक; मुख्यमंत्र्यांची माहिती

Cyber Case: हॅकिंग हा भविष्यातला सर्वात मोठा धोका आहे. त्यामुळे याबाबत वेळीच उपाययोजना आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘सायबर जनजागृती महिना’ या विशेष जनजागृती मोहिमेत म्हटले.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : हॅकिंग केवळ डेटा चोरी किंवा आर्थिक फसवणुकीपुरतेच मर्यादित राहिलेले नाही. वेगाने उदयास येणारे नवनवीन तंत्रज्ञान तरुणांचे किंवा संपूर्ण पिढीचे मन हॅक करून अराजकता पसरवू शकते. हा भविष्यातला सर्वात मोठा धोका आहे. त्याविरोधात आपल्याला लढा द्यावा लागणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य पोलीस मुख्यालयात केले.

