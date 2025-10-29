CM Devendra Fadnavis: बळीराजाला दिलासा! अतिवृष्टीग्रस्तांच्या खात्यात ११ हजार कोटी जमा होणार; मुख्यमंत्र्यांची माहिती

मुंबई : राज्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जवळपास ३२ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. यात आतापर्यंत ८ हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय वितरित करण्यात आले असून, याचा लाभ ४० लाख शेतकर्यांना होतो आहे. आणखी ११ हजार कोटी रुपये वितरित करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. .ही मदत पुढच्या १५ दिवसांत शेतकर्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच जर व्यापारी हमीभावाने पैसे देत असतील तर शेतकऱ्यांनी त्यांच्या मालाची विक्री करावी. पण जर कमी दर मिळत असतील तर शेतकऱ्यांनी आपला माल सरकारी खरेदी केंद्रांवर विकावा असे आवाहन देखील फडणवीस यांनी केले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते..Mumbai News: मेट्रो स्थानकांच्या नाव बदलाला विरोध, काँग्रेसने पुकारलं आंदोलन; वाचा नेमके प्रकरण.मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘ सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमधील आठ हजार कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असून सुमारे ४० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचले आहेत. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी ११ हजार कोटी रुपये वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. हे पैसे अंदाजपत्रकात नसल्यामुळे विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात आले. पुढील १५ दिवसांत हे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.’.मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, सध्या विविध जिल्ह्यांमध्ये निधी वेगवेगळ्या कारणांसाठी वितरित करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी अंशतः रक्कम जमा झाली आहे. याचे कारण म्हणजे आम्ही ठरवले होते की, ज्या-ज्या जिल्ह्यांचे प्रस्ताव येतील तशी त्यांना मदत देण्यात आली. त्यामुळे एनडीआरएफची मदत मिळाली अशी शंका घेण्याची गरज नाही. प्रथम दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत जमा झाली होती. त्यानंतर एक हेक्टरसाठी ६४८ कोटींची मदत करण्यात आली आहे..Navi Mumbai News: पदपथांचा ‘राजा’ बेहाल! निवडणुकांमुळे लोकप्रतिनिधींचे अतिक्रमण; जाहिरातबाजीसाठी अतिक्रमण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.