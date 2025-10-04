मुंबई

CM Devendra Fadnavis: मराठी भाषा कायम अभिजातच! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

Marathi Language: मुंबईत अभिजात मराठी भाषा सन्मान दिवस व अभिजात मराठी भाषा सप्ताहाचे उद्‌घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी त्यांनी मराठी भाषा कायम अभिजातच राहील, असे प्रतिपादन केले.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : भाषा ही संस्कृती जिवंत ठेवण्याचे माध्यम आहे. देशातील प्रत्येक भाषेने सांस्कृतिक ठेव दिलेली आहे. या सांस्कृतिक उत्थानात भाषेचे महत्त्व असल्याने मातृभाषा आणि इतर भाषांना जिवंत ठेवण्याचा सर्वांनी प्रयत्न केला पाहिजे. आपली मराठी भाषा ही कालही अभिजात होती, आजही अभिजात आहे आणि उद्याही अभिजातच राहील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

