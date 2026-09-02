Drug-free State: अमली पदार्थांचे २०२९पर्यंत उच्चाटन, नशामुक्त राज्यासाठी मंत्रिमंडळात सर्वसमावेशक धोरणाला मंजुरी

मुंबई : नशामुक्त भारत अभियानात महाराष्ट्र राज्याने पुढचे पाऊल टाकले असून २०२९पर्यंत राज्यातून अमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी तयार करण्यात आलेले सर्वसमावेशक धोरणाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. व्यापक जनजागृती आणि अमली पदार्थांच्या विरोधात कठोर कारवाई, असे या धोरणाचे स्वरूप असणार असून यात शासनाच्या सर्वच विभागांचा सहभाग असणार आहे. हे सर्वसमावेशक धोरण यशस्वी व्हावे यासाठी ग्राम पातळीपासून ते जिल्हा, विभाग आणि मंत्रालयीन स्तरापर्यंत जबाबदाऱ्यांचे वाटप केले आहे..केंद्र शासनाने विविध केंद्रीय व राज्य शासनाच्या विभागांमध्ये समन्वय साधून २०२९ पर्यंत संपूर्ण देशातून अमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्यानुषंगाने राष्ट्रीय पातळीवर 'नशामुक्त भारत अभियान' प्रभावीपणे राबविले जात आहे. या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व विभागांना 'अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स (एएनटीएफ)' यांच्याशी समन्वय साधून काम करावे लागणार आहे..Ramesh Mhatre: डॉक्टरांवर हल्ला करणारे जामिनास पात्र नाहीत, शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी.यासाठी मंत्रालय स्तरावरून समन्वयासाठी प्रत्येक विभागाकडून उपसचिव दर्जाचा अधिकारी नोडल अधिकारी नियुक्त केला जाणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांना कार्यवाहीसाठी अॅक्शन प्लॅन निश्चित करण्यात आला असून यात शालेय शिक्षणात पुढील शैक्षणिक वर्षापासून (२०२७) इयत्ता पाचवीपासून अमली पदार्थाबाबत जनजागृतीबाबत किमान एक धडा समाविष्ट करण्यात येणार आहे..उन्नत मार्ग प्रकल्पाला गतीसोलापूर शहरातील राष्ट्रीय महामार्गावरील जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाक्यापर्यंतच्या चार पदरी उन्नत मार्गिकस आवश्यक निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी विविध शासकीय विभागाच्या जमिनी कोणताही भोगवटा मूल्य न आकारता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला हस्तांतरित होणार असल्यामुळे हा प्रकल्प गतीने पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..Mumbai Indians च्या गोटातून ४ महत्त्वाच्या अपडेट्स! हार्दिक पांड्याचे कर्णधारपद गेल्यात जमा, पण...; रोहित शर्मा त्याचा माणूस बसवणार .संतुलित मेनू बंधनकारकशासकीय, निमशासकीय बैठका, शासकीय कार्यक्रम व उपाहारगृहांत आरोग्यदायी अल्पोपहार आणि जेवण उपलब्ध करून देणे, मेनू ठेवणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.