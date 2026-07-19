Coastal Road Accident: कोस्टल रोडवर पोर्शे कारचा भीषण अपघात, गाडीचा चुराडा; नेमकं काय घडलं? व्हिडिओ आला समोर

मुंबई : मुंबईतील कोस्टल रोडवर एका भरधाव पोर्शे कारचा भीषण अपघात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. वेगावरील नियंत्रण सुटल्यानं ही कार थेट डिव्हायडरवर जाऊन आदळल्यामुळे हा अपघात झाला असून या भीषण धडकेत गाडीचं मोठं नुकसान झाल्याची माहिती आहे. या अपघातात सुदैवाने कसलीही जीवित हानी झाली नसली तरीही या घटनेमुळे परिसरात खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईच्या कोस्टल रोडवर रविवारी (ता. १९) रोजी १२ वाजेच्या सुमारास हा अपघात झाला आहे. पोर्श (Porsche) कार चालकाचे नियंत्रण सुटल्यामुळे गाडी थेट दुभाजकाला जाऊन धडकली. या अपघातावेळी एअरबॅग वेळीच उघडल्यामुळे चालकाचा जीव थोडक्यात बचावला असून त्याला किरकोळ दुखापत झाली आहे..Navi Mumbai Crime: नवी मुंबईत खळबळ! शिंदेसेनेच्या महिला नेत्याला अटक, ३ जण फरार; नेमके प्रकरण काय?.या अपघातामुळे कोस्टल रोडवरील वाहतूक काही काळासाठी विस्कळीत झाली होती. त्यानंतर अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस अधिकारी घटनास्थळी दाखल होत पोलिसांनी रस्त्यावरून अपघातग्रस्त गाडी बाजूला करत वाहतूक पूर्ववत करण्यास मदत केली. दरम्यान, या अपघाताचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून त्यामध्ये या आलिशान गाडीचे मोठे नुकसान झाल्याचे दिसून येत आहे. सध्या पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत असल्याची माहिती आहे..Mumbai Rain: पुढील तीन दिवस महत्त्वाचे! मुंबईत पावसाचा जोर वाढणार, हवामान विभागाचा अलर्ट .एका आठवड्यातील दुसरी घटनाकाही दिवसांपूर्वीच हाजी अली ते वरळी मार्गावरील कोस्टल रोड बोगद्यामध्ये चालत्या कारला आग लागल्याची घटना घडली होती. या घटनेमुळे बोगद्यातील प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली असून अनेक वाहनचालकांनी आपली वाहने सोडून जवळच्या बाहेर पडण्याच्या मार्गाकडे (exit) धाव घेतली. सुदैवाने, या घटनेत कोणतीही दुखापत किंवा जीवितहानी झाली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.