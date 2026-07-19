मुंबई

Coastal Road Accident: कोस्टल रोडवर पोर्शे कारचा भीषण अपघात, गाडीचा चुराडा; नेमकं काय घडलं? व्हिडिओ आला समोर

Coastal Road Porsche Accident: कोस्टल रोडवर पोर्शे कारचा अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. यामध्ये कसलीही जीवितहानी झाली नसून गाडीचं मोठं नुकसान झाल्याची माहिती आहे.
Coastal Road Porsche Accident

Coastal Road Porsche Accident

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईतील कोस्टल रोडवर एका भरधाव पोर्शे कारचा भीषण अपघात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. वेगावरील नियंत्रण सुटल्यानं ही कार थेट डिव्हायडरवर जाऊन आदळल्यामुळे हा अपघात झाला असून या भीषण धडकेत गाडीचं मोठं नुकसान झाल्याची माहिती आहे. या अपघातात सुदैवाने कसलीही जीवित हानी झाली नसली तरीही या घटनेमुळे परिसरात खळबळ पसरली आहे.

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