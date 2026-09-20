Coastal Road Accident: BMW फ्लायओव्हरवरून खाली कशी कोसळली? धक्कादायक घटनेचा CCTV व्हायरल

मुंबई : कोस्टल रोडवर भरधाव वेगाने जाणाऱ्या बीएमडब्ल्यू कारचा भीषण अपघात होऊन तीन तरुणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. ही दुर्घटना रविवारी, २० सप्टेंबर रोजी पहाटे ५.२० वाजेच्या सुमारास लाला कॉलेजसमोर, लोटस जेट्टीजवळ घडली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ समोर आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, काळ्या रंगाची बीएमडब्ल्यू कार मरीन ड्राईव्हहून हाजी अलीच्या दिशेने अत्यंत भरधाव वेगाने जात असताना चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि कार दुर्घटनाग्रस्त झाली. घटनेची माहिती मिळताच कोस्टल रोड नियंत्रण कक्षाने तातडीने मदतकार्य सुरू केले. ही थरारक घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली असून यामध्ये बीएमडब्ल्यू २-३ वेळा पलटत असल्याचे दिसून येत आहे. .अपघातातील चारही बाधितांना तत्काळ पालिकेच्या नायर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. रुग्णालयाच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,शनाय गज्जल (वय २१ वर्षे) रुग्णालयात आणण्यापूर्वीच मृत घोषित.धैर्य सेठ (वय १७ वर्षे) रुग्णालयात आणण्यापूर्वीच मृत घोषित करण्यात आले.तर अज्ञात तरुण (वय २५ वर्षे) याला रुग्णालयात आणण्यापूर्वीच मृत घोषित. आणखी एकअज्ञात तरुण (वय २० वर्षे) याची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक असून, ट्रॉमा वार्डमध्ये उपचार सुरू आहेत. .अतिवेगामुळे हा अपघात झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात असून, स्थानिक पोलीस या प्रकरणी अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.