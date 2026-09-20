मुंबई

Coastal Road Accident: BMW फ्लायओव्हरवरून खाली कशी कोसळली? धक्कादायक घटनेचा CCTV व्हायरल

Coastal Road BMW Accident Video: कोस्टल रोडवर भरधाव वेगाने जाणाऱ्या बीएमडब्ल्यू कारचा भीषण अपघात झाला आहे. या अपघाताचा व्हिडिओ समोर आला आहे.
Coastal Road BMW Accident Video

Coastal Road BMW Accident Video

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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​मुंबई : कोस्टल रोडवर भरधाव वेगाने जाणाऱ्या बीएमडब्ल्यू कारचा भीषण अपघात होऊन तीन तरुणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. ही दुर्घटना रविवारी, २० सप्टेंबर रोजी पहाटे ५.२० वाजेच्या सुमारास लाला कॉलेजसमोर, लोटस जेट्टीजवळ घडली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ समोर आला आहे.

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