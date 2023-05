Mumbai Bridge

By

मुंबई : मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या (MCRP) उत्तरेकडील बाजूस एक “बो स्ट्रिंग” पूल असेल जो हाय-स्पीड कॉरिडॉरला वांद्रे-वरळी सी लिंकशी (BWSL) जोडेल.

वाहनांची हालचाल सुलभ करण्यासाठी आणि उत्तर-दक्षिण कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी, BMC १०.५८ किलोमीटरचा MCRP बांधत आहे, जो मरीन ड्राईव्हजवळील प्रिन्सेस स्ट्रीट फ्लायओव्हरजवळून निघेल आणि BWSL येथे संपेल. यात भूमिगत बोगदे, आर्टेरियल रस्ते, वाहतूक इंटरचेंज आणि फ्लायओव्हर्स असतील. (coastal road will link to worli sea link by bow string bridge)

मूळ योजनेचा एक भाग म्हणून, कोस्टल रोड BWSLशी एका उन्नत धमनी पुलाद्वारे जोडला जाणार होता जो मोनोपाइल्स (खांबांवर) बांधला जाईल. स्थानिक मासेमारी समुदायातील सदस्यांनी असा दावा केला की खांबांमधील अंतर बोटींसाठी पुरेसे नाही आणि विशेषत: पावसाळ्यात जोरदार लाटांच्या वेळी त्यांच्या बोटींना धोका निर्माण होईल.

खांबांमधील अंतर २०० मीटर असावे, अशी मागणी समुदायाची होती, तर बीएमसीची शिफारस ६० मीटर होती. मच्छिमारांनी विरोध केला आणि जानेवारी २०२३ मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हस्तक्षेप केला आणि हे अंतर १२० मीटरपर्यंत वाढवले जाईल असे सांगितले.

बीएमसीने नंतर योजना सुधारित केली, बोटींसाठी विस्तीर्ण नेव्हिगेशन जागा प्रदान करण्यासाठी एक खांब काढून टाकला. एक खांब हटवल्यामुळे सध्याच्या मोनोपाइल्समधील अंतर वाढल्यामुळे, नागरी संस्थेने "बो-स्ट्रिंग" गर्डर पूल बनवण्याचा निर्णय घेतला.

या प्रकारच्या पुलांचे वैशिष्ट्य म्हणजे खांबांवर आधारभूत आधार न ठेवता उच्च-ताणाच्या तारांद्वारे स्पॅन एकत्र धरले जातात. बाहेरून कमानीच्या आकाराचा गर्डर बनवला जातो आणि पुलाचे टोक पृष्ठभागासह घट्ट धरून ठेवतात.

"आम्ही हा पर्याय का निवडला याचे प्राथमिक कारण म्हणजे या पुलाला अतिरिक्त पायलिंग कामांची आवश्यकता नाही आणि विद्यमान मोनोपाइलपैकी एक काढून टाकल्याने संरचनेला कोणताही धोका होणार नाही.

हा पूल हाय-टेंशन कॉर्ड्सद्वारे धारण केला जाईल आणि अशा प्रकारचे डिझाइन कोणत्याही मजबूत पायाशिवाय बांधलेल्या लहान पुलांसाठी योग्य आहेत,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

या पुलाची लांबी सुमारे १२० मीटर असेल. कोस्टल रोडच्या मुख्य कॅरेजवेवरून मरीन ड्राइव्हवरून उत्तरेकडे जाणारी वाहने वरळीतील वाहतूक बदलानंतर हा पूल ओलांडतील.

नागरी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की डिझाइनला अंतिम रूप देण्यात आले आहे आणि MCRP च्या विद्यमान डिझाइनमध्ये बदल न करता गहाळ लिंक भरण्याची नवीन संकल्पना आणण्याचे प्राथमिक आव्हान होते.

BMC या प्रकल्पासाठी नोव्हेंबर २०२३ ची अंतिम मुदत पाहत आहे. अंतिम मुदत मे २०२४ पर्यंत पुढे ढकलली जाऊ शकते असेही म्हटले जात आहे.

“कोस्टल रोडच्या इतर भागांचे काम वेळापत्रकानुसार सुरू आहे. हा पूल उत्तरेकडील फॅग-एंडमध्ये येईल, जो शेवटच्या एक किलोमीटरच्या आत आहे. जर पुलाचे काम पूर्ण होण्यापूर्वी उर्वरित भाग तयार झाला तर MCRP वाहनांच्या वाहतुकीसाठी खुला केला जाऊ शकतो,” एका अधिकाऱ्याने सांगितले.