Thane News: कळवा रुग्णालयाच्या डाळीत झुरळ! डोळ्याला पट्टी असलेल्या रुग्णाच्या ताटात धक्कादायक प्रकार

ठाणे : डोळ्यांच्या शस्त्रक्रियेसाठी कळवा रुग्णालयात दाखल झालेल्या महिला रुग्णाच्या ताटातील डाळीत चक्क झुरळ निघाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. विशेष म्हणजे, त्या वेळी महिलेच्या डोळ्याला पट्टी होती. या प्रकाराने कळवा रुग्णालयातील रुग्णांच्या जेवणाच्या दर्जाचा आणि स्वच्छतेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..डोळ्यांचा त्रास असल्याने संबंधित महिला रुग्ण शस्त्रक्रियेसाठी कळवा येथील महापालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयातील वॉर्ड क्र. सहामध्ये दाखल झाली होती. शुक्रवारी (ता. २८) रात्री जेवणाचे ताट मिळाल्यानंतर ती डाळ खात असताना तिच्या हाताला काहीतरी जाणवले. सुरुवातीला कढीपत्ता असावा, असे तिला वाटले. त्यामुळे तो बाजूला काढण्यासाठी तिने हातात घेतला; मात्र हाताला फुगीर आणि गुळगुळीत स्पर्श जाणवल्याने तिने शेजारील रुग्णाला ते काय आहे, असे विचारले. त्या वेळी तो कढीपत्ता नसून झुरळ असल्याचे समोर आले..Raigad Crime: फसवून फिरायला नेत १४ वर्षीय मुलीवर अत्याचार, २३ वर्षीय तरुणाला अटक.या घटनेवेळी तेथे मनसेचा एक कार्यकर्ता उपस्थित होता. त्याने तातडीने हा प्रकार पक्षाचे जनहित व विधी विभागाचे ठाणे शहर अध्यक्ष स्वप्नील महिंद्रकर यांच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यानंतर महिंद्रकर यांनी पदाधिकाऱ्यांसह रुग्णालयात धाव घेतली. त्यांनी वॉर्डमध्ये पाहणी करून रुग्णालय प्रशासनाला जाब विचारला. रुग्णांच्या जेवणात झुरळ सापडल्याने रुग्णालयातील अन्नपुरवठा आणि स्वच्छतेच्या व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करा!राज्यभरात अन्नपदार्थांच्या सुरक्षिततेबाबत अन्न व औषध प्रशासनाकडून कारवाई केली जात असताना सरकारी रुग्णालयातील रुग्णांच्या जेवणात झुरळ सापडण्याचा प्रकार घडणे संतापजनक आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या प्रकरणाची दखल घेऊन कारवाई करावी. संबंधित जेवण पुरवठादार ठेकेदाराला तातडीने काळ्या यादीत टाकावे. तसेच ठेकेदारासह या प्रकाराला जबाबदार असलेल्या रुग्णालय अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी महिंद्रकर यांनी आयुक्तांकडे केली आहे..Bandra Accident: श्रीमंतीचा माज! मोबाईलवर बोलत उडवलं, ८ वर्षीय चिमुकल्याचा मृत्यू, प्रकरण दाबण्यासाठी साक्षीदाराला पैशांची ऑफर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.