मुंबई : मुंबईतील हॉटेल, उपाहारगृहे आणि अन्नपदार्थ साठवणूक केंद्रांतील अस्वच्छतेचा धक्कादायक प्रकार अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) तपासणीत उघड झाला आहे. मालाडमधील हाॅटेलमध्ये अन्नपदार्थांत जिवंत झुरळे, तर भांडुपमधील ‘झेप्टो’च्या केंद्रात तापमानातील त्रुटी आणि अस्वच्छता आढळली. वांद्रे, सांताक्रूझ, काळबादेवीसह विविध भागांतील आस्थापनांवरही कारवाई करण्यात आली. अनेकांचे परवाने आणि नाेंदणी प्रमाणपत्रे निलंबित करण्यात आले असून नियमभंग करणाऱ्यांकडून लाखोंचा दंडही वसूल करण्यात आला आहे. .मालाड येथील ‘माईझ मेक्सिकन किचन’ आणि ‘हार्वेस्ट सॅलड’ या हाॅटेलांच्या तपासणीत अन्न साठवणुकीच्या कपाटांवर तसेच बंद पाकिटांत विक्रीसाठी ठेवलेल्या क्विनोआत १० ते १५ जिवंत झुरळे आढळली. अन्यही अनेक त्रुटी आढळल्या. त्यामुळे या आस्थापनांचा परवाना निलंबित करण्यात आला. काळबादेवीतील आदर्श चायनीजच्या तपासणीत १०४ पैकी केवळ २३ गुण मिळाले. वांद्रे येथील ‘फाइव्ह स्पाइस’ आणि ‘क्वीन्स’, सांताक्रूझ येथील ‘ईव्हीई’ या आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले..Maharashtra Anganwadi: आता अंगणवाड्याही होणार स्मार्ट! राज्यातील ३,८३२ केंद्रांना ई-लर्निंगसह मिळणार आधुनिक सुविधा, आदिती तटकरेंची मोठी घोषणा.याशिवाय माझगावमधील श्री प्रसाद बेकरी, वडाळ्यातील ब्लिंक कॉमर्स, दादरमधील आझाद आईस्क्रीम हाऊस आणि हॉटेल नंदा, अंधेरीतील ‘फोक्लो टेक्नॉलॉजीज’ आणि ‘ईट निनो’, माटुंग्यातील जय काली फरसाण मार्ट, गोरेगावमधील मनोज समोसावाला यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली. एअर इंडिया इमारतीतील ‘फ्रेश एन ज्यूस स्टॉल’चे नोंदणी प्रमाणपत्र निलंबित करण्यात आले. .चर्चगेट येथील ‘जनता फास्ट फूड सेंटर’ आणि वांद्रे पश्चिम येथील ‘ए१ झमझम ज्यूस सेंटर’मध्ये स्वच्छता व आरोग्यविषयक नियमांचे उल्लंघन आढळले. त्यांच्याकडून अनुक्रमे ६० हजार आणि एक लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला. भांडुप येथील ‘झेप्टो’च्या साठवणूक केंद्रात शीतकक्षाचे तापमान ८.५ अंश सेल्सिअस, तर त्यालगतच्या कक्षाचे तापमान २२.२ अंश सेल्सिअस आढळले. अन्यही त्रुटी आढळल्या. तसेच भिंतींना ओलावा आणि गळती लागल्याचेही आढळेले. त्यामुळे ‘झेप्टो’चा परवाना तत्काळ निलंबित करण्यात आला..धक्कादायक! धावण्याचा सराव संपवून पोहायला गेला अन् काळाचा घाला, प्रसिद्ध धावपटूचा बुडून मृत्यू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.