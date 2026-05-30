11th Admission: अकरावीत प्रवेश घेणाऱ्यांचे हाल, महाविद्यालयात प्रवेश देण्यास नकार; नेमकं प्रकरण काय?

मुंबई : राज्य शिक्षण मंडळाने नेमलेल्या कंत्राटदाराने दहावीची गुणपत्रिका वेळेत तयार न केल्याने अन् त्याकडे मंडळाने केलेल्या दुर्लक्षामुळे अकरावीत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शुक्रवारी (ता. २९) प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. ऑनलाइन प्रवेश निश्चित होऊनही अनेक विद्यार्थ्यांना मूळ गुणपत्रिकेअभावी काही महाविद्यालयांनी प्रवेश देण्यास नकार दिल्याने रिकाम्या हाताने घरी परतावे लागले. .कंत्राटदाराच्या चुकीचा फटका विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागल्याची बाब 'सकाळ'ने शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांच्या कानावर घालताच त्यांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर माध्यमिक शिक्षण संचालनालयावर रात्री उशिरा मूळ गुणपत्रिकेशिवाय प्रवेश देण्याचे परिपत्रक काढण्याची नामुष्की ओढवली. दरम्यान, कंत्राटदार आणि मंडळातील अधिकाऱ्यांच्या चुकांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांना वेठीस धरण्यात येत असल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे..Mumbai Weather: उकाड्याने हैराण मुंबईकरांना दिलासा मिळणार! मान्सून कधी दाखल होणार? अखेर तारीख आली समोर.अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्या कॅप फेरीची गुणवत्ता यादी जाहीर झाल्यानंतर प्रवेश निश्चित (अलॉट) झालेल्या विद्यार्थ्यांकडून संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयांत प्रवेश घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यात काही कनिष्ठ महाविद्यालयांनी मूळ प्रत नसतानाही ऑनलाइन गुणपत्रिकेच्या झेरॉक्स प्रतीच्या आधारे प्रवेश दिले तर काहींनी थेट नकार देऊन मूळ गुणपत्रिका सादर करण्याची मागणी केली..यामुळे मुंबईसह राज्यातील असंख्य विद्यार्थ्यांची अडवणूक झाल्याने राज्य शिक्षण मंडळाच्या कारभाराविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. यासंदर्भात उच्चस्तरीय अधिकारीही स्पष्टीकरण देत नसल्याने विद्यार्थी आणि पालक हवालदिल झाले आहेत. यासंदर्भात मंडळाचे सचिव दीपक माळी यांच्याशी अनेकदा संपर्क साधला असता, त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळू शकला नाही..कंत्राटदार आणि त्यांचे भले करण्याच्या नादात अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेसोबत दहावीच्या विद्यार्थ्यांची अडवणूक करण्यात आली आहे. यात दोन्ही कंत्राटदारांचे हित साधणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शालेय शिक्षणमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी इंडिया पॅरेंट असोसिएशनच्या अध्यक्षा अॅड. अनुभा सहाय यांनी केली आहे..गुणपत्रिकेत त्रुटीदहावी-बारावीचा निकाल जाहीर होताच आठ दिवसांत गुणपत्रिका विद्यार्थ्यांच्या हाती येत होती. यंदा मर्जीतील कंत्राटदाराला दहावीच्या गुणपत्रिकेचे काम वेळेत पूर्ण करता आलेले नाही. या गुणपत्रिकेत असंख्य त्रुटी असल्याने मंडळाची गोची झाली असून, कंत्राटदार झाकण्यासाठी लाखो विद्यार्थ्यांना वेठीस धरण्यात येत असल्याचे शिक्षण विभागातील उच्चस्तरीय अधिकारी सूत्राने सांगितले..Mumbai Local: मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत! पाऊण तास रेल्वे ठप्प; प्रवाशांचा खोळंबा; कारण काय?.शिक्षणमंत्र्यांच्या आदेशानंतर जागअकरावी प्रवेश गोंधळाची शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. गुणवत्ता यादीतील एकाही विद्यार्थ्याला प्रवेशापासून वंचित ठेवले जाणार नाही. त्यासाठी विभागाला तत्काळ प्रवेश देण्याचे आदेश दिल्याचे 'सकाळ'ला सांगितले. त्यानंतर रात्री उशिरा माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने महाविद्यालयांनी दहावीची मूळ गुणपत्रिका व शाळा सोडल्याचा दाखला अनिवार्य करू नये, असे परिपत्रक जारी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.