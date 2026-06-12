Comedian Pranit More Show : मृतदेहाच्या खासगी अवयवावरून अश्लील विनोद; कॉमेडियन प्रणित मोरेच्या शोमधील KEM च्या विद्यार्थिनीचा व्हिडिओ पाहून युजर्स भडकले!

मुंबई : कॉमेडियन प्रणित मोरे यांच्या कार्यक्रमातील एका प्रेक्षकाच्या महिलांविषयीच्या आक्षेपार्ह वक्तव्यावरून (Pranit More viral video controversy) निर्माण झालेला वाद सुरू असतानाच, त्याच कार्यक्रमातील आणखी एक जुना व्हिडिओ समाजमाध्यमावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये तरुणी मृतदेहाच्या खासगी अवयवांबाबत विनोदी टिप्पणी करताना दिसत आहे. .व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमधील तरुणी वैद्यकीय क्षेत्रातील असल्याचे सांगते. विच्छेदन कक्षातील अनुभव सांगताना ती विद्यार्थी मृतदेहांच्या खासगी अवयवांच्या आकारावरून विनोद करत असल्याचे दिसते. त्यावर प्रणित मोरे यांनीही विनोदी शैलीत प्रतिक्रिया दिल्याचे दिसून येते. यावर अनेकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे..संवेदनशीलतेचे भानव्हिडिओवर वाढत्या टीकेनंतर संबंधित विद्यार्थिनीने सामाजिक माध्यमांद्वारे माफी मागितली आहे. मात्र, या प्रकरणात महाविद्यालय प्रशासनाकडून काही कारवाई केली जाणार का, याबाबत अद्याप स्पष्ट करण्यात आले नाही. या घटनेनंतर सामाजिक माध्यमांवर वैद्यकीय शिक्षणातील नैतिकता, देहदान केलेल्या व्यक्तींच्या मृतदेहांप्रती आदर आणि सार्वजनिक व्यासपीठांवरील विनोदांच्या मर्यादा यांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. अनेकांनी वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी व्यावसायिक जबाबदारीचे भान राखणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले..Malegaon Minor Pregnancy Case : मालेगावात अल्पवयीन मुलीवर सावत्र पित्याचा अत्याचार; मुलगी राहिली गर्भवती, हॉस्पिटलमध्ये कन्येला जन्म देताच....'मार्ड'ची भूमिकाकेईएम रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांची संघटना महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स (केईएम मार्ड) यांनी विद्यार्थिनीशी संबंधित वादग्रस्त प्रकरणावर भूमिका जाहीर केली आहे. संघटनेने विद्यार्थिनीच्या वक्तव्याचा निषेध करत वैयक्तिक बदनामी आणि ऑनलाइन छळालाही विरोध दर्शवला आहे. एमबीबीएसची पदवीपूर्व विद्यार्थिनी असून ती केईएम मार्डची सदस्य नाही. मात्र, वैद्यकीय क्षेत्रातील सहकारी म्हणून या घटनेमुळे निर्माण झालेल्या चिंतेची दखल घेणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.