मुंबई

Comedian Pranit More Show : मृतदेहाच्या खासगी अवयवावरून अश्लील विनोद; कॉमेडियन प्रणित मोरेच्या शोमधील KEM च्या विद्यार्थिनीचा व्हिडिओ पाहून युजर्स भडकले!

Pranit More Show Viral Video Triggers Fresh Debate : प्रणित मोरे यांच्या कार्यक्रमातील आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर वैद्यकीय विद्यार्थिनीच्या वक्तव्यावरून सामाजिक माध्यमांवर संताप व्यक्त होत आहे.
medical student controversial remarks in comedy show

medical student controversial remarks in comedy show

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मुंबई : कॉमेडियन प्रणित मोरे यांच्या कार्यक्रमातील एका प्रेक्षकाच्या महिलांविषयीच्या आक्षेपार्ह वक्तव्यावरून (Pranit More viral video controversy) निर्माण झालेला वाद सुरू असतानाच, त्याच कार्यक्रमातील आणखी एक जुना व्हिडिओ समाजमाध्यमावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये तरुणी मृतदेहाच्या खासगी अवयवांबाबत विनोदी टिप्पणी करताना दिसत आहे.

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