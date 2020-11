कॉमेडी क्वीन भारती सिंगला चार तासांच्या चौकशीनंतर NCBकडून अटक

मुंबई - चार तासांच्या चौकशीनंतर केंद्रीय अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने(एनसीबी) अखेर कॉमेडी क्वीन भारती सिंगला अटक केली. तिच्या कार्यालय व घरात एनसीबीने टाकलेल्या छाप्यात 86.5 ग्रॅम गांजा सापडला आहे.

याप्रकरणी एनसीबीला मिळालेल्या माहितीच्या आधारे खार दांडा येथे छापा टाकून 21 वर्षीय संशयीत वितरकाला ताब्यात घेण्यात आले. त्याच्याकडे एलएसडीचे 15 ब्लॉट्स, 40 ग्रॅम गांजा व नाट्राझेपम सापडले. याप्रकरणी आरोपीची चौकशी व इतर माहितीच्या आधारे कॉमेडी क्वीन भारती सिंगचे घर व प्रोडक्शन कार्यालयात एनसीबीने छापे मारले. त्यात 86.5 ग्रॅम गांजा सापडला आहे. त्यानंतर त्यांना दोघांना एनसीबी कार्यालयात नेण्यात आले.

NCB raided production office & house of comedian Bharti Singh & from both the places 86.5 gms of Ganja was recovered. Both Bharti & her husband Harsh Limbachiya accepted consumption of Ganja. Bharti Singh arrested & examination of Harsh Limbachiya is underway: NCB

— ANI (@ANI) November 21, 2020