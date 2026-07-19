Mumbai News: आयुक्त-महापौर वाद थांबेना! चेंबूर दुर्घटनेप्रकरणी रितू तावडे मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागणार

मुंबई : चेंबूर येथील दुर्घटनेप्रकरणी महापालिका प्रशासनाने सादर केलेला चौकशी अहवाल महापौर रितू तावडे यांनी फेटाळला आहे. या प्रकरणात कंत्राटदार आणि सल्लागारावर दंडात्मक कारवाई करून उद्यान विभागाच्या दोषी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा महापौरांनी दिला आहे. आयुक्तांनी फेरचौकशी करून सुधारित अहवाल सादर न केल्यास मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..एका निष्पाप तरुणाचा जीव गेला असताना त्याची किंमत केवळ सात लाख रुपये असू शकत नाही, अशा शब्दांत महापौर रितू तावडे यांनी संताप व्यक्त केला. मूळ जबाबदार अधिकाऱ्यांना अभय देणारा हा अहवाल आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे परत पाठवला असल्याचे त्यांनी सांगितले..Mumbai Crime: कॉल फॉरवर्डिंगचा सापळा! सायबर भामट्यांकडून फसवणूक; कोड डायल करताच बँक खाते रिकामे.जनतेच्या भावनांचा विचार करतील !महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे या कार्यक्षम आणि संवेदनशील अधिकारी असून त्या कोणालाही पाठीशी घालणार नाहीत, असा विश्वास महापौरांनी व्यक्त केला. सुधारित अहवाल तयार करताना त्या लोकप्रतिनिधी आणि जनतेच्या भावनांचा गांभीर्याने विचार करतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली..Ramesh Mhatre: रमेश म्हात्रे यांना दणका; जामिनाला स्थगिती, शरण येण्याचे आदेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.