Pradnya Satav: ‘प्रज्ञा सातव पॅटर्न’चे काँग्रेसपुढे आव्हान! विधान परिषदेत बिकट स्थिती

Congress: प्रज्ञा सातव यांच्या भाजप प्रवेशामुळे कार्यकाळ संपणाऱ्या सदस्यांपैकी काही जण ‘प्रज्ञा सातव पॅटर्न’चा अवलंब करण्याची शक्यता आहे. यामुळे पक्षगळती रोखण्याचे काँग्रेसपुढे आव्हान निर्माण झाले आहे.
मुंबई : काँग्रेस नेत्या प्रज्ञा सातव यांच्या भाजप प्रवेशामुळे सुरू झालेली पक्षगळती रोखण्याचे आव्हान काँग्रेसपुढे निर्माण झाले आहे. विधानसभेतील पक्षाचे संख्याबळ पाहता, भविष्यात काँग्रेसला उमेदवारही देता येणार नाही. त्यामुळे लवकरच कार्यकाळ संपणाऱ्या सदस्यांपैकी काही जण ‘प्रज्ञा सातव पॅटर्न’चा अवलंब करण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

