Maharashtra Politics: भाजप आणि काँग्रेस आक्रमक, एकमेकांविरोधात गुन्हा दाखल; साडी प्रकरणाने राजकीय वातावरण तापले

डोंबिवली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विषयी समाज माध्यमावर एक पोस्ट व्हायरल केल्याप्रकरणी कल्याण डोंबिवली मध्ये भाजपा आणि काँग्रेस यांच्यात राजकीय वाद सुरु झाला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ पदाधिकारी प्रकाश पगारे यांनी पोस्ट व्हायरल केली असता भाजप पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना साडी नेसवून सत्कार केला. तर साडी नेसवणाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करा अशी आक्रमक भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. आगामी पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर हा वाद आणखी पेटण्याची शक्यता वर्तवली जातं आहे. .डोंबिवली मधील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मामा उर्फ प्रकाश पगारे यांनी सोमवारी समाज माध्यमावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बदनामी होईल या स्वरूपाची एक पोस्ट व्हायरल केली. याप्रकरणी मंगळवारी भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष नंदू परब, माजी नगरसेवक संदीप माळी यांसह भाजपच्या शिष्टमंडळाने मानपाडा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संदीपान शिंदे यांची भेट घेत त्यांना निवेदन दिले..एक रुपया किंमत कमी केल्याने दूध कंपन्यांचा महसूल किती कमी होतो?.पगारे यांनी पंतप्रधान मोदी यांची विडंबनात्मक बदनामी केली आहे. अशा प्रकारच्या कृतीमुळे देशातील सर्वोच्च नेतृत्वाचा अपमान होत असून, यामुळे जनतेच्या भावना दुखावल्या आहेत. भाजपा याचा तीव्र निषेध करतो. याप्रकरणाची गंभीर दखल घेत, संबंधित व्यक्ती विरोधात तातडीने गुन्हा दाखल करावा असे निवेदनात म्हटले आहे. दरम्यान भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी डोंबिवलीतील पगारे यांना गाठून त्यांना रस्त्यात साडी नेसवून त्यांचा सत्कार केला. त्याचेही व्हिडीओ समाज माध्यमातून व्हायरल केले गेले आहेत..यावर काँग्रेसचे नेते संतापले असून कल्याण जिल्हाध्यक्ष सचिन पोटे यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका मांडली. ज्येष्ठ नागरिकाला अपमानस्पद वागणूक देत हे कृत्य केल्या प्रकरणी आपण कल्याण परीमंडळ 3 चे पोलीस उपायुक्त अतुल झेंडे यांची भेट घेत याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच मामा पगारे यांनी आपल्याला एक पोस्ट आली ती मी केवळ व्हायरल केली. त्यांनी मला खोटं सांगून बोलावून घेऊन मला जबरदस्ती साडी नेसवली. मला साडी नेसवा अथवा काही ही करा मी काँग्रेसचे जीव जाई पर्यत काम करेल. भाजपच्या गुंडाविरोधात लढेल अशी संतप्त प्रतिक्रिया यावेळी मामा पगारे यांनी दिली..ज्येष्ठ नागरिकाला अपमानस्पद वागणूक देऊन साडी नेसवणाऱ्यांच्या विरोधात तात्काळ गुन्हा दाखल करण्यात यावा. त्यांना अटक करण्यात यावी. यासाठी डीसीपी यांची भेट घेणार आहोत. लोकशाहीची हत्या करण्याचे काम भाजपा कडून सुरु आहे. कायदा सुव्यवस्था बिघडवण्याचे काम भाजपा करत आहे..विरारच्या ऐतिहासिक जिवदानी मंदिराचा इतिहास माहितेय का? .बहुजन व दलित समाजाचा अपमान केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करावे अशी मागणी आम्ही करत आहोत.- सचिन पोटे, जिल्हाध्यक्ष, काँग्रेस..पगारे यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या विषयी पोस्ट व्हायरल करून निंदनीय काम केले आहे. त्यांनी ज्या पद्धतीने फोटो व्हायरल केला त्याच पद्धतीने त्यांचा आम्ही सत्कार केला. आमच्या वरिष्ठानांही याविषयी पत्र देऊन आम्ही कल्पना दिली आहे. तसेच मानपाडा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांना निवेदन देत पंतप्रधान मोदी यांची बदनामी करणाऱ्याच्या विरोधात योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे.- नंदकिशोर परब, कल्याण जिल्हाध्यक्ष