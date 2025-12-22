मुंबई

BMC Election: काँग्रेसची ‘वंचित’शी हातमिळवणी, महापालिकेत तिसऱ्या आघाडीचे संकेत

Mumbai Municipal Election: मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत ठाकरे बंधूंनी एकत्र लढण्याचे संकेत दिले आहेत. यामुळे महाविकास आघाडीत मोठी दरी निर्माण झाली आहे.
BMC

BMC  

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

​मुंबई : महापालिकेच्या आगामी रणधुमाळीत आता मोठे फेरबदल पाहायला मिळत आहेत. शिवसेना (ठाकरे गट) आणि मनसे या ठाकरे बंधूंनी मुंबईत एकत्र लढण्याचे संकेत दिल्यामुळे महाविकास आघाडीत मोठी दरी निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर ​काँग्रेसचे मुंबई प्रभारी रमेश चेन्निथला आणि मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ शिष्टमंडळाने आज प्रकाश आंबेडकर यांची भेट घेतली. या भेटीमुळे मुंबईतील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Congress
Uddhav Thackeray
Raj Thackeray
Mumbai
Mumbai BMC Elections
MNS Chief Raj Thackeray
bmc election

