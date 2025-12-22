BMC Election: काँग्रेसची ‘वंचित’शी हातमिळवणी, महापालिकेत तिसऱ्या आघाडीचे संकेत

मुंबई : महापालिकेच्या आगामी रणधुमाळीत आता मोठे फेरबदल पाहायला मिळत आहेत. शिवसेना (ठाकरे गट) आणि मनसे या ठाकरे बंधूंनी मुंबईत एकत्र लढण्याचे संकेत दिल्यामुळे महाविकास आघाडीत मोठी दरी निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे मुंबई प्रभारी रमेश चेन्निथला आणि मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ शिष्टमंडळाने आज प्रकाश आंबेडकर यांची भेट घेतली. या भेटीमुळे मुंबईतील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..धर्मनिरपेक्ष मतांची जुळवाजुळव करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून होत आहे. ठाकरे आणि मनसे एकत्र आल्याने काँग्रेसने आता सेक्युलर आणि वंचित मतांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. काँग्रेस स्वबळावर लढणार असली, तरी वंचित बहुजन आघाडीसारख्या समविचारी पक्षांशी जागावाटपाची चर्चा करून महायुती आणि ठाकरे-मनसे जोडीसमोर तगडे आव्हान उभे करण्याची काँग्रेसची व्यूहरचना आहे. या भेटीत केवळ जागावाटपावरच नाही, तर मुंबईतील प्रदूषण, नागरी सुविधा आणि महापालिकेतील कथित भ्रष्टाचारावर यासह स्थानिक प्रश्नांना हात घालण्याच्या मुद्द्यांवर ही चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले..Thane Politics: शिवसेनेच्या गडाला भाजपचा सुरुंग! ठाण्यातील अंबरनाथ, बदलापूर नगर परिषदांवर विजय .शिवसेना (ठाकरे गट) आणि मनसे एकत्र आल्याने मराठी मतांचे ध्रुवीकरण होण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी काँग्रेसने मुंबईतील आपला पारंपरिक मतदार टिकवून ठेवण्यासाठी प्रकाश आंबेडकरांशी संधान साधले आहे. ‘आम्ही समविचारी पक्षांना सोबत घेऊन विकास आणि सर्वसमावेशकतेच्या मुद्द्यावर ही निवडणूक लढवू,’ असे सूचक विधान वर्षा गायकवाड यांनी केले आहे. .मुंबईत काँग्रेसला डावलून ठाकरे बंधू एकत्र आल्याने काँग्रेसने ‘वंचित’चा हात धरून आपली ताकद दाखवण्याची तयारी केली आहे. यामुळे ही निवडणूक आता केवळ सत्तेची नाही, तर अस्तित्वाची लढाई बनली आहे..Mumbai News: मुंबईकरांना मोठा दिलासा! मढ ते वर्सोवा अवघ्या १० मिनिटांत पोहोचणार; केबल पूल लवकरच सुरु होणार .तिहेरी लढत?महायुती म्हणजेच भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांची महायुती, ठाकरे आघाडी म्हणजेच राज आणि उद्धव ठाकरे यांची आघाडी आणि तिसरी काँग्रेस-वंचित आघाडी (अल्पसंख्याक मतेही असतील) अशी मुंबईत तिहेरी लढत होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.