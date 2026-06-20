Mumbai News : देशातील पहिल्या पर्यटन पाणबुडीच्या बांधणीला सुरुवात; २०२७ मध्ये प्रकल्प पूर्ण होणार

- नितीन बिनेकरमुंबई - देशातील पहिल्या पाणबुडी पर्यटन प्रकल्पासाठी माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)ने प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली असून, २०२७ अखेरपर्यंत हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. युद्धनौका आणि पाणबुड्यांच्या निर्मितीतील प्रदीर्घ अनुभवाच्या जोरावर एमडीएल आता पर्यटकांसाठी विशेष २४ आसनी सबमरीन उभारण्याबरोबरच तिच्या संचालनासाठी आवश्यक असलेल्या विविध तांत्रिक प्रणाली विकसित करत आहे..सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवरील देशातील पहिल्या अंडरवॉटर पर्यटन प्रकल्पासाठी तयार होणारी ही अत्याधुनिक पाणबुडी ‘ट्रिटॉन डीपव्ह्यू-२४’च्या धर्तीवर असणार आहे. विशेष ॲक्रेलिक प्रेशर हल आणि पॅनोरॅमिक व्ह्यूइंग डोममुळे समुद्रात उतरल्यावर काचा जवळपास अदृश्य झाल्याचा भास निर्माण होणार असून, पर्यटकांना ३६० अंशातून सागरी विश्वाचे विहंगम दर्शन घेता येणार आहे.रंगीबेरंगी प्रवाळ, विविध प्रजातींचे मासे, सागरी वनस्पती आणि ‘एक्स-आयएनएस गुलदार’भोवती विकसित होणाऱ्या कृत्रिम प्रवाळभित्तींचा थरारक अनुभव या सफरीत मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे देशात प्रथमच सर्वसामान्य पर्यटकांना समुद्राच्या तळाशी जाऊन सागरी जैवविविधतेचा अनुभव घेता येणार आहे..१४ तास समुद्रात राहण्याची क्षमतापूर्णपणे बॅटरीवर चालणारी आणि शून्य कार्बन उत्सर्जन करणारी ही पाणबुडी अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालींनी सुसज्ज असेल. उच्च क्षमतेच्या २४० किलोवॅट-तास बॅटरी, दोन मुख्य २० किलोवॅट थ्रस्टर्स, चार सहाय्यक थ्रस्टर्स, ऑक्सिजन पुरवठा प्रणाली, कार्बन डायऑक्साइड शोषण यंत्रणा, दुहेरी वीजपुरवठा आणि आपत्कालीन ऊर्जा व्यवस्था यांचा त्यात समावेश असेल. सलग १४ तास समुद्रात कार्यरत राहण्याची क्षमता असलेल्या या पाणबुडीचे नियंत्रण जॉयस्टिक, टचस्क्रीन आणि मॅन्युअल ओव्हरराइड प्रणालीद्वारे करता येणार आहे. वातानुकूलित केबिन आणि कमी आवाजाची यंत्रणा यामुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांनाही सुरक्षितपणे हा अनुभव घेता येणार आहे..पाणबुडीची संपूर्ण इकोसिस्टमएमडीएलकडून केवळ सबमरीनची निर्मितीच नव्हे, तर तिच्या सुरक्षित आणि अखंड संचालनासाठी आवश्यक असलेली संपूर्ण इकोसिस्टम उभारण्याचे कामही सुरू आहे. यामध्ये चार्जिंग सुविधा, डॉकिंग स्टेशन, नियंत्रण कक्ष, देखभाल केंद्र, संप्रेषण प्रणाली, बॅटरी व्यवस्थापन यंत्रणा आणि आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणालींचा समावेश आहे. समुद्रातील बदलत्या हवामानाचा आणि भरती-ओहोटीचा विचार करून आंतरराष्ट्रीय सुरक्षामानकांनुसार या सुविधा विकसित केल्या जात आहेत..'मेक इन इंडिया'ला नवी दिशापर्यटनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अशा प्रकारच्या पाणबुड्या आतापर्यंत परदेशातून आयात केल्या जात होत्या. मात्र, स्कॉर्पिन वर्गातील पाणबुड्या आणि अत्याधुनिक युद्धनौकांच्या निर्मितीतील अनुभवाच्या बळावर एमडीएल ही क्षमता देशात विकसित करत आहे. संरक्षण क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पर्यटन क्षेत्रात वापरण्याचा हा देशातील पहिलाच प्रयत्न ठरत असून, त्यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला मोठी चालना मिळणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सिंधुदुर्ग हे देशातील पहिले सबमरीन पर्यटन केंद्र म्हणून उदयास येण्याची अपेक्षा आहे..आसन क्षमता : २४ प्रवासीलांबी : १५.४ मीटरउंची : ३.६ मीटररुंदी : ३.६ मीटरवजन : ५५ टनबॅटरी क्षमता : २४० kWhसमुद्रात कार्यरत राहण्याची क्षमता : १४ तासगती : ३ नॉट्स३६० अंश पॅनोरॅमिक दृश्यपूर्णपणे बॅटरीवर चालणारीशून्य कार्बन उत्सर्जनवातानुकूलित केबिन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.