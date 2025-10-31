PM Awas Yojana: डहाणूतील घरकुल योजनेला वेग! डिसेंबरअखेर काम पूर्ण करण्याचे निर्देश

कासा : डहाणू तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतींमध्ये घरकुल योजनांचे बांधकाम सुरू आहे. काही कामे विविध कारणांमध्ये अपूर्ण आहेत. या कामांचा दर्जा तपासण्यासाठी, लाभार्थ्यांच्या समस्या जाणण्यासाठी आवास योजनेची राज्य गृहनिर्माण, तसेच अपर आयुक्त बांधकामांची पाहणी केली. अपूर्ण घरकुलांची कामे डिसेंबरअखेर पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले..राज्य गृहनिर्माण व्यवस्थापन महाराष्ट्र राज्याचे संचालक राजाराम दिघे, अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास माणिक दिवे आणि प्रकल्प संचालक रूपाली सातपुते यांनी पंतप्रधान आवास योजना (ग्रामीण) व पीएम जनमन घरकुल योजनेअंतर्गत कासा आणि गंजाड येथे सुरू असलेल्या घरकुल बांधकामांची पाहणी केली. या दौऱ्यात अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक ग्रामपंचायतीतील कामाची सद्यस्थिती तपासली. लाभार्थ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांना मिळालेल्या हप्त्यांची माहिती घेतली, तसेच काही अडचणी, शंका-कुशंका असल्यास त्या जाणून घेतल्या..Weather Update: पुढील ५ दिवस महत्त्वाचे! नोव्हेंबरमध्येही कोसळणार मुसळधार; हवामान विभागाचा अलर्ट .या वेळी मुख्यमंत्री पंचायत समृद्धी अभियानांतर्गत सात घटकांवरील कामांचादेखील आढावा घेण्यात आला. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, घरकुल, रोजगार हमी, पर्यावरण संवर्धन, आरोग्य व ग्रामविकास या घटकांवरील योजनांची अंमलबजावणी तपासली गेली. कासा ग्रामपंचायत हद्दीतील कातकरी पाडा, भराड येथील घरांची प्रत्यक्ष पाहणी करून अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान जनमन व पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या घरांची गुणवत्ता, कामाचा वेग आणि निधीवाटपाची स्थिती तपासली..पावसाचा फटकागेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे कामांच्या गतीवर परिणाम झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले, मात्र आता हवामान स्थिर झाल्याने घरकुल योजनांची कामे वेगाने पूर्ण करण्याचे आश्वासन स्थानिक प्रशासनाने दिले आहे. बांधकामे नियोजित वेळेत पूर्ण व्हावीत, यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले..Thane News: परिवहन सेवेचे चाक गाळात! देखभाल-दुरुस्तीअभावी ४० टक्के बस आगारातच उभ्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.