मुंबई

Mumbai Crime: बेटिंग ॲपला विरोध केल्याने कंटेंट क्रिएटरचे अपहरण, गळ्याला चाकू लावून बेदम मारहाण; चौघांना अटक

Content Creator Kidnapping Case: बेटिंग ॲपला विरोध केल्याने समाजमाध्यम प्रभावकाचे अपहरण करून धमकावल्याची घटना घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी चौघांना अटक केली आहे.
crime

crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : समाजमाध्यम प्रभावकाचे अपहरण करून धमकावणाऱ्या चौघांना पवई पोलिसांनी मुंबई, पुणे येथून अटक केली. पीडित तरुण ऑनलाइन बेटिंग अॅपचा समाजमाध्यमांवरून जाहीर विरोध करत होता. त्यामुळे त्याला अद्दल घडविण्यासाठी आरोपींनी हा गुन्हा केल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

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