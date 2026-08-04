Mumbai Crime: बेटिंग ॲपला विरोध केल्याने कंटेंट क्रिएटरचे अपहरण, गळ्याला चाकू लावून बेदम मारहाण; चौघांना अटक

मुंबई : समाजमाध्यम प्रभावकाचे अपहरण करून धमकावणाऱ्या चौघांना पवई पोलिसांनी मुंबई, पुणे येथून अटक केली. पीडित तरुण ऑनलाइन बेटिंग अॅपचा समाजमाध्यमांवरून जाहीर विरोध करत होता. त्यामुळे त्याला अद्दल घडविण्यासाठी आरोपींनी हा गुन्हा केल्याचे पोलिसांनी सांगितले..प्रतीक शिंदे, अनिकेत गोडसे, समीर कुचेकर आणि यश बाबरे अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. त्यापैकी प्रतीक आणि अनिकेत हेही फिर्यादीप्रमाणे कंटेंट क्रिएटर, समाजमाध्यम प्रभावक आहेत. या दोघांकडून सुरू असलेल्या बेटिंग अॅप प्रमोशनला फिर्यादी चेतन देवलकर (वय २८) हा सातत्याने विरोध करत होता..Harshvardhan Sapkal: ‘ई-२०’ हा मोठा गैरव्यवहार: हर्षवर्धन सपकाळ, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राजीनामा द्यावा .काही महिन्यांपासून इन्स्टाग्रामवरील काही कंटेंट क्रिएटर एका चायनीज बेटिंग अॅपची जाहिरात करत होते. त्याविरोधात चेतनने मोहीम उघडली होती. त्याने बेटिंग अॅपविरोधी रील तयार करण्यास सुरुवात केली. त्याबद्दल त्यास काहींनी धमकावले होते..बेदम मारहाणचेतन २७ जुलैला पवई येथे असताना प्रतीक, अनिकेत यांनी अन्य दोन साथीदारांच्या मदतीने त्याचे अपहरण केले. चेतनला स्कॉर्पिओ कारमध्ये बसवून बेदम मारहाण करण्यात आली. गळ्याला चाकू लावून बेटिंग अॅपचा विरोध करणार नाही, असे वदवून घेण्यात आले. अखेरीस त्याला कळंबोली येथे सोडून देण्यात आले, असे पोलिसांनी यावेळी सांगितले..Mumbai Crime: मामाचा राग भाच्यावर काढला, तरुणानं १ वर्षीय चिमुकल्याचं अपहरण केलं, डोंबिवलीत बंद रिक्षात सोडून फरार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.