मुंबई : अंधेरी पश्चिम विभागातील पाणीपुरवठा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या कामाच्या कंत्राट खर्चात तब्बल २४ कोटी ४१ लाख रुपयांची वाढ झाली आहे. या प्रस्तावाला स्थायी समितीची मंजुरी मिळाली आहे. पाण्याची गळती थांबवणे, दूषित पाण्याचे निराकरण, पाणीपुरवठा वाहिन्यांचे नूतनीकरण, नवीन जलवाहिन्या टाकणे आणि झडप कक्षांची बांधणी अशा कामांच्या व्याप्तीत वाढ झाल्याने हा अतिरिक्त खर्च करावा लागणार आहे..पालिकेच्या या प्रकल्पांतर्गत पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील अंधेरी पश्चिम विभागात २०२४-२६ या कालावधीसाठी ही कामे हाती घेण्यात आली आहेत. मे. स्वस्तिक कन्स्ट्रक्शन्स या कंत्राटदाराला १७ जानेवारी २०२५ला स्थायी समितीच्या ठरावानुसार १७ कोटी ५५ लाख ४६ हजार ९६५ रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते. या कामासाठी १३ सप्टेंबर २०२४ला निविदा मागविण्यात आली होती. तत्कालीन प्रचलित बाजारभावानुसार कार्यालयीन अंदाजित किमतीपेक्षा २५.१० टक्के कमी दराने कंत्राटदाराने निविदा भरली होती. मात्र, प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यानंतर पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी अतिरिक्त कामे निघाली..Mumbai Bonfire Ban: शहरात शेकोटी पेटवणे आता महागात पडणार! नियम मोडल्यास थेट दंड; पालिकेचा मोठा निर्णय.नवीन छेद जोडण्या करणे, स्लूस व्हॉल्व्हकरिता झडप कक्ष बांधणे तसेच पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी नवीन जलवाहिन्या टाकणे इत्यादी कामांचा त्यात समावेश आहे. नवीन कंत्राटदार नियुक्त करण्यासाठी एक ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याने सध्या कार्यरत असलेल्या कंत्राटदारामार्फत अतिरिक्त कामे करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी मूळ कंत्राटाच्या किमतीत बदल करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..अर्थसंकल्पातून तरतूदसुधारित अंदाजपत्रकानुसार, मूळ कंत्राटाच्या १७ कोटी ५५ लाख रुपयांच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे कंत्राटाची सुधारित किंमत २४ कोटी ४१ लाख रुपये झाली आहे. या कामांचा मूळ कंत्राट कालावधी पावसाळ्यासह २४ महिन्यांचा असून, तो ८ जानेवारी २०२७ पर्यंत आहे. नवीन कंत्राटदार नियुक्त होईपर्यंत सध्याच्याच कंत्राटदाराला अतिरिक्त कामे देण्याचा प्रस्ताव आहे. या वाढीव खर्चासाठी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात जल अभियंता विभागाच्या भांडवली खर्चाच्या अर्थसंकल्पातून तरतूद करण्यात येणार आहे..Shiv Nadar: नादर कुटुंबाचे दररोज ७.१ कोटी रुपयांचे दान, दानशूरतेमध्ये सलग पाचव्या वर्षी अव्वल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.