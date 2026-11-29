मुंबई : धारावी पुनर्विकासाच्या नावाखाली रस्ते आणि वाहन मार्गिकांसाठी २१० झाडे बाधित होणार आहेत. झाडे वाचवण्यासाठी पर्यायी आराखडे तपासले का, पुनर्रोपण केलेल्या झाडांचा हिशेब कुठे आणि किती झाडे प्रत्यक्ष जगली, असे सवाल उपस्थित करीत एमआयएमने मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण बैठकीत प्रशासनाला धारेवर धरले. वृक्षतोडीच्या प्रस्तावांवर आक्षेप, पर्यावरणीय मुद्द्यांवर बोलू न दिल्याचा आरोप आणि निषेध व्यक्त करीत एमआयएमचे सदस्य व गटनेते विजय उबाळे यांनी सभात्याग केला..पालिका आयुक्त तथा वृक्ष प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा अश्विनी भिडे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाशी संबंधित दोन प्रस्तावांमध्ये एकूण २१० झाडे बाधित होणार असल्याचा मुद्दा समोर आला. विकासाच्या नावाखाली झाडे तोडण्याचे आणि पुनर्रोपणाचे प्रस्ताव मांडले जात असताना वृक्षसंवर्धनासाठी ठोस पर्यायांचा विचार झाला का, असा सवाल एमआयएमने उपस्थित केला..मुंबई विमानतळाच्या पार्किंग व्यवस्थेत नवे बदल लागू प्रीमियमसह व्हीआयपी पार्किंगची जागा बदलली.एका प्रस्तावात ७५, दुसऱ्यात १३५ झाडे बाधितविषय क्रमांक ३ मध्ये धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील २० मीटर रस्त्याच्या कामासाठी नवभारत मेगा डेव्हलपरचा प्रस्ताव होता. या कामात १४ झाडे तोडणे आणि ६१ झाडांचे पुनरोपण प्रस्तावित असून, एकूण ७५ झाडे बाधित होणार आहेत. विषय क्रमांक ४ मध्ये रेल्वे कॉलनी आणि आरपीएफ मैदान परिसरात वाहन मार्गिका तयार करण्यासाठी ३९३ झाडांपैकी ५३ झाडे तोडणे आणि ८२ झाडांचे पुनरोपण प्रस्तावित आहे. या प्रस्तावामुळे एकूण १३५ झाडे बाधित होणार आहेत..शाळांमध्ये आता व्यवसाय शिक्षणाचे धडे, राज्यातील २२७ शाळांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय.पर्यावरणाचा बळी नको!आज एका विकसकाला रस्त्यासाठी झाडे तोडण्याची परवानगी मिळाली, तर भविष्यात प्रत्येक विकासक आपल्या प्रकल्पासाठी वृक्षतोडीचे प्रस्ताव घेऊन येईल. शहरातील वाढते प्रदूषण आणि पर्यावरणीय संकट लक्षात घेता धारावीचा पुनर्विकास करताना झाडे वाचवण्यासाठी पर्यायी आराखडा तयार करावा, अशी मागणी करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.