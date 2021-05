तिसऱ्या लाटेचा बालकांना धोका; टास्क फोर्सची स्थापना

By

मुंबई: तिसऱ्या लाटेत (Coronavirus Third Wave) लहान मुलांच्या बचावासाठी बालरोग तज्ञांचा टास्क फोर्स (Task Force) गठीत करण्यात आली आहे. यात 14 बालरोग तज्ञांचा समावेश आहे. कोरोना संसर्गाचा लहान मुलांमध्ये होणाऱ्या प्रादुर्भावापासून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना (Preventive Measures) आणि उपचार पद्धतीबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी बालरोग तज्ञांचा विशेष कार्यदल (टास्क फोर्स) डॉ. सुहास प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आला आहे. त्यामध्ये 14 तज्ञ सदस्य (14 Member Panel) असून वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालक डॉ. तात्याराव लहाने त्याचे सदस्य सचिव आहेत. (Corona Third Wave dangerous for Children MVA Govt Established Special Task Force)

लहान मुलांना कोरोना संसर्गाची शक्यता-

राज्यात सध्या कोरोनाची दुसरी लाट सुरू आहे. कोरोना विषाणूत होणारे जनुकीय बदल आणि उत्परिवर्तनामुळे संभावित तिसरी लाट आल्यास त्यामध्ये लहान मुलांना कोरोना संसर्गाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यापासून लहान मुलांचा बचाव आणि आवश्यक उपचार पद्धती विकसित करण्यासाठी बालरोग तज्ञांचा टास्क फोर्स नेमण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. रविवारी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यभरातील बालरोग तज्ञांशी संवाद साधून संभाव्य तिसरी लाट आल्यास लहान मुलांच्या उपचाराबाबत त्यांनी चर्चाही केली केली होती.

विशेष कृती दलात सर्वच स्तरावरील तज्ञांचा समावेश-

लहान मुलांमधील कोरोना संक्रमण कमी करण्यासाठी उपचारपद्धती विकसित करण्यासाठी बालरोग तज्ञांच्या या विशेष कृती दलात मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर येथील तज्ञांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.

14 सदस्य-