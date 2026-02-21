मुंबई

BMC School: शिक्षण समिती अध्यक्षांकडे पालिका शाळांतील समस्यांचा मांडला लेखाजोखा, नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी दिले निवेदन

Mumbai BMC Public School: नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी शिक्षण समिती अध्यक्षांकडे पालिका शाळांतील समस्यांचा लेखाजोखा मांडला आहे. तसेच त्यांनी यावेळी पालिका शाळांमध्ये ११ वी आणि १२ वीचे शिक्षण सुरु करण्याची मागणी केली.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या मुंबई पब्लिक स्कूलचा दर्जा सुधारण्यात यावा, उच्च शिक्षणासाठी पालिका शाळांमध्ये ११ वी व १२ वीचे शिक्षण सुरु करावे, असे निवेदन प्रभू यांनी नवनियुक्त शिक्षण समिती अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर यांना दिले. शिक्षण समिती अध्यक्ष पदाची जबाबदारी स्विकारताच राजेश्री शिरवडकर यांच्या समोर शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे नवनिर्वाचित नगरसेवक अंकित प्रभू यांनी पालिका शाळांतील समस्यांचा लेखाजोखा मांडला.

