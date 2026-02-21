BMC School: शिक्षण समिती अध्यक्षांकडे पालिका शाळांतील समस्यांचा मांडला लेखाजोखा, नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी दिले निवेदन

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या मुंबई पब्लिक स्कूलचा दर्जा सुधारण्यात यावा, उच्च शिक्षणासाठी पालिका शाळांमध्ये ११ वी व १२ वीचे शिक्षण सुरु करावे, असे निवेदन प्रभू यांनी नवनियुक्त शिक्षण समिती अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर यांना दिले. शिक्षण समिती अध्यक्ष पदाची जबाबदारी स्विकारताच राजेश्री शिरवडकर यांच्या समोर शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे नवनिर्वाचित नगरसेवक अंकित प्रभू यांनी पालिका शाळांतील समस्यांचा लेखाजोखा मांडला..स्थायी समिती व शिक्षण समिती अध्यक्ष पदाची निवडणूक शुक्रवारी पालिका मुख्यालयात पार पडली. पहिल्याच बैठकीत शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे नगरसेवक अंकित प्रभू यांनी शिक्षण समिती अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर यांना पालिका शाळांतील समस्यांचे निवेदन दिले..Mumbai News: हे तर गुप्तचर यंत्रणेचं अपयश! नौदलाच्या तळाजवळ इमारत बांधलीच कशी? हायकोर्टानं पुन्हा फटकारलं.मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये आठ भाषांमध्ये शिक्षण दिले जाते. मात्र शिक्षणाचा दर्जा खासगी शाळांच्या तुलनेत काहीसा कमी असल्याने मुलांना दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घ्यावा लागतो आणि पालक इंग्रजी शाळांना पसंती देतात. त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा आणखी उंचावण्यासह ११ वी व १२ वी चे शिक्षण पालिका शाळांमध्ये सुरु करावे, मुंबई पब्लिक स्कूलचा दर्जा आणखी सुधारेल यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे..मुंबई महानगरपालिका ही स्थानिक स्वराज्य संस्था मुंबईकरांच्या मुलभूत गरजा पूरवत असतांना मुंबईकरांना शिक्षण व आरोग्याच्या दर्जेदार सुविधा पुरविण्याकरिता नेहमीच प्रयत्नशील राहिलेली आहेत. महानगरपालिका सुमारे ११५० शाळा असून त्यापैकी ४६७ शालेय इमारती स्वतःच्या मालकीच्या आहेत. यामध्ये सुमारे ३ लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत..Mumbai Monorail: प्रवाशांची प्रतीक्षा संपणार! मोनोरेल पुन्हा सेवेत उतरणार, कधीपासून होणार सुरु? महत्त्वाची माहिती समोर.प्रगत राष्ट्रांतील सरकारी शाळांच्या संकल्पनेवर आधारीत दर्जेदार शिक्षण देणा-या म्हणजे महापालिकेच्या शाळा अशी ओळख निर्माण करण्यासाठी, तत्कालीन पर्यावरण मंत्री, युवासेनाप्रमुख, शिवसेना नेते, आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने महापालिका शाळांमध्ये सीबीएसई आयसीएससी बोर्डाच्या शाळा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता असे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.