मुंबई

'अटल सेतू' नंतर मुंबईत देशातील सर्वात लांब उड्डाणपूल बांधणार! पण कुठे अन् लांबी किती असणार? वाचा MMRDAचा नवा मास्टरप्लॅन

Navi Mumbai to Bhiwandi Flyover Project: अटल पूल आणि कोस्टल रोडमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी पायाभूत सुविधा मिळाली. यानंतर एमएमआरडीएने आता सर्वात लांब उड्डाणपूलाची योजना विकसित केली आहे.
Navi Mumbai to Bhiwandi Flyover Project

Navi Mumbai to Bhiwandi Flyover Project

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : निळ्या समुद्रावरील अटल सेतू पूल, कोस्टल रोड आणि मेट्रो विस्तारानंतर, देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत देशातील सर्वात लांब उड्डाणपुलाची तयारी सुरू आहे. एमएमआरडीएने नवी मुंबई आणि भिवंडीला जोडणाऱ्या २१ किलोमीटर लांबीच्या उड्डाणपुलाचे काम सुरू केले आहे. हा उड्डाणपुल राष्ट्रीय महामार्ग-४८ वरील शील फाटा येथून सुरू होईल. डोंबिवली आणि कल्याणमधून जाईल आणि राष्ट्रीय महामार्ग-१६० वरील रणजनोली जंक्शनवर संपेल.

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
Mumbai
mmrda

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com