'अटल सेतू' नंतर मुंबईत देशातील सर्वात लांब उड्डाणपूल बांधणार! पण कुठे अन् लांबी किती असणार? वाचा MMRDAचा नवा मास्टरप्लॅन

मुंबई : निळ्या समुद्रावरील अटल सेतू पूल, कोस्टल रोड आणि मेट्रो विस्तारानंतर, देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत देशातील सर्वात लांब उड्डाणपुलाची तयारी सुरू आहे. एमएमआरडीएने नवी मुंबई आणि भिवंडीला जोडणाऱ्या २१ किलोमीटर लांबीच्या उड्डाणपुलाचे काम सुरू केले आहे. हा उड्डाणपुल राष्ट्रीय महामार्ग-४८ वरील शील फाटा येथून सुरू होईल. डोंबिवली आणि कल्याणमधून जाईल आणि राष्ट्रीय महामार्ग-१६० वरील रणजनोली जंक्शनवर संपेल. .मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) बांधलेला २१ किलोमीटर लांबीचा हा उड्डाणपुल देशातील सर्वात लांब उड्डाणपुल असेल. तो कल्याणमार्गे भिवंडीतील शील फाटा जंक्शनला रणजनोली जंक्शनशी जोडेल. नवी मुंबई आणि भिवंडीमधील एकूण अंतर अंदाजे ३२ किलोमीटर आहे. १५ डिसेंबर रोजी नवी मुंबईतील नवीन विमानतळावरून पहिले उड्डाण होईल..हा उड्डाणपुल डबल-डेकर उड्डाणपुलाचा असेल. यामध्ये चार पदरी रस्ते आणि मेट्रो रेल्वे ट्रॅक असतील आणि विरार-अलिबाग मल्टी-मॉडल कॉरिडॉर आणि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरसह अनेक प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना जोडतील. एकदा बांधल्यानंतर, ते एमएमआर प्रदेशातील वाहतुकीत क्रांती घडवेल. नवी मुंबई आणि भिवंडीमधील अंतर काही मिनिटांनी कमी होईल..एमएमआरडीएच्या एका अधिकाऱ्यानुसार, प्रस्तावित उड्डाणपुलासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी आम्ही सल्लागाराची नियुक्ती करण्याच्या प्रक्रियेत आहोत. सल्लागार बोली प्रक्रिया देखील व्यवस्थापित करेल आणि प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करेल. हैदराबादमधील ११ किलोमीटर लांबीचा विश्वेश्वरय्या उड्डाणपुल सध्या देशातील सर्वात लांब उड्डाणपुल आहे, तर १६५ किलोमीटर लांबीचा यमुना एक्सप्रेसवे हा सर्वात लांब उन्नत रस्ता आहे..एमएमआरडीएच्या योजनेनुसार, प्रस्तावित उड्डाणपूल राष्ट्रीय महामार्ग ४८ वरील शील फाटा येथून सुरू होईल, ज्याला जुना मुंबई-पुणे महामार्ग म्हणूनही ओळखले जाते. तो डोंबिवली आणि कल्याणमधून जाईल आणि राष्ट्रीय महामार्ग १६० किंवा मुंबई-नाशिक महामार्गावरील रणजनोली जंक्शनवर संपेल. हा उड्डाणपूल कटाई नाका येथील ऐरोली कटाई फ्रीवे आणि कटाई नाक्यानंतर लगेचच विरार-अलिबाग मल्टी-मॉडल कॉरिडॉरसारख्या इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसह एकत्रित केला जाईल..नवीनतम माहितीनुसार, वरच्या डेकवर तीन मेट्रो मार्ग असतील: दुर्गाडी किल्ला आणि रणजनोली जंक्शन दरम्यान मेट्रो ५ (भिवंडी ते कल्याण), कल्याण एपीएमसी आणि रुणवाल जंक्शन दरम्यान मेट्रो १२ (कल्याण ते तळोजा) आणि शिल फाटा आणि कटाई नाका दरम्यान मेट्रो १४ (कांजूरमार्ग ते बदलापूर). या प्रकल्पासाठी डीपीआर तयार करताना मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरचा विचार केला जाईल..